Trupa „Mandinga” sărbătoreşte şase ani de existenţă

Una dintre trupele cu cel mai bun show live din România, „Mandinga”, împlineşte, anul acesta, şase ani de activitate. Componenţii grupului vor sărbători cei şase ani de carieră în cadrul evenimentului „Salsafest” 2009, care va avea loc în luna februarie.

Cel mai important eveniment de salsa din România, „Salsafest“, a fost iniţiat în urmă cu trei ani, de către membrii „Mandinga“, fiecare ediţie de pînă acum aducînd în lumina reflectoarelor nume de marcă ale muzicii salsa pe plan mondial. Printre artiştii care au participat la „Salsafest“ se numără Manolito Simonet y su Trabucco, Bamboleo şi dansatori campioni mondiali de salsa – fraţii Johnny, Francisco şi Luis Vasquez, alături de Melissa Fernandez.

Anul acesta, evenimentul va avea loc în perioada 20 - 23 februarie, la „Rin Grand Hotel” din Bucureşti. Vor fi trei zile de petreceri, concursuri de dans, workshop-uri şi concerte live de cea mai bună calitate. Invitaţii din acest an sînt dansatorii Adrian & Anita (campionii în Spania, în 2004 şi 2006, în Suedia, în 2005 şi în Puerto Rico, în 2007 şi 2008), Johnny şi Luis Vazquez (coregrafii filmelor Dirty Dancing şi Dance With Me), alături de partenerele lor, Jennifer Silvas şi Melissa Fernandez, Nuno & Vanda (Portugalia).

Invitat special în acest an este grupul „Mercandonegro”, care are deja la activ participări la festivaluri importante – „Pavarotti and Friends” (Modena, Italia), „Montreux Jazz Festival” (Elveţia), „Fiesta” (Roma, Italia), Bal de la Rose (Monte Carlo, Monaco) şi care a cîntat alături de nume cu rezonanţă pentru muzica latino – Carlos Santana, Celia Cruz, Cheo Feliciano, La India, Giovanni Hidalgo, Jimmy Bosch, José Alberto „El Canario”, Jesús Allemany.