Trupa Manic Street Preachers lansează un nou album

Grupul Manic Street Preachers va lansa un nou album de studio, intitulat „Rewind The Film”, pe 16 septembrie. Acest material discografic, al 11-lea din cariera grupului, a fost înregistrat la Cardiff şi la Berlin şi include trei colaborări muzicale inedite, cu artiştii Lucy Rose, Cate Le Bon şi Richard Hawley. Primul single extras de pe acest album se intitulează „Show Me The Wonder” şi va fi lansat pe 9 septembrie. La scurt timp după lansarea noului disc, trupa Manic Street Preachers va susţine un turneu de promovare în Marea Britanie şi Irlanda. Precedentul album de studio al formaţiei britanice s-a intitulat „Postcards From A Young Man” şi a apărut în anul 2010.

Manic Street Preachers este un grup galez de muzică rock, considerat unul dintre cele mai importante din Marea Britanie, la sfârşitul anilor \'90. Cunoscută iniţial pentru scandalurile în care erau implicaţi membrii săi în prima parte a carierei şi pentru dispariţia şi presupusa sinucidere a chitaristului Richey James Edwards, formaţia Manic Street Preachers a devenit apoi celebră pentru albumele sale şi concertele pline de energie. Din punct de vedere politic, membrii trupei britanice sunt socialişti convinşi, o poziţie influenţată de educaţia primită în mediul muncitoresc în care au crescut, în perioada marilor greve ale minerilor din Marea Britanie, în anii \'80, evidenţiată de textele şi de acţiunile lor adeseori foarte politizate. Cele mai mari succese din cariera grupului Manic Street Preachers sunt single-urile „Design for Life” din 1996 şi „If You Tolerate This Your Children Will Be Next” din 1998.