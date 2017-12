Trupa “Morandi”, nominalizată la MTV Europe 2006

După numeroasele hituri lansate de Randi şi Marius Moga în ultimii doi ani, trupa “Morandi” este nominalizată, acum, la premiile “MTV Europe 2006”, la categoria “Best Romanian Act”. Evenimentul va avea loc la Copenhaga, pe data de 2 noiembrie. Nominalizarea vine după o perioadă în care Moga&co. au muncit foarte mult la realizarea albumului “Mind Fields”, lansat în această primăvara, care s-a dovedit a fi un mare succes. “Nominalizarea la MTV Europe 2006 ne onorează şi ne obligă. Ne onorează pentru că vine ca o recunoaştere a muncii noastre de peste un an pentru albumul < Mind Fields >. Am vrut ca fiecare ascultator să se recunoască măcar într-o piesă de pe album şi... se pare că am reuşit... Este şi o obligaţie, pentru că nu trebuie să ne dezamăgim fanii. Cu ajutorul lor vom merge la Copenhaga şi poate vom învinge... “, a mărturisit Marius Moga.

Piesa “Fallin’ Asleep”, primul extras pe single de pe “Mind Fields”, a staţionat pe primul loc în Romanian Top 100, săptămîni la rînd. Videoclipul mega-hitului a fost recompensat la “Premiile MTV România”, care au avut loc, în acest an la Cluj, la categoria cel mai bun clip. Mai mult decît atît, “Morandi” a fost singura trupă care a plecat acasă cu două titluri, fiind premiaţi şi pentru “Bejo (Uh-la-la)”, la categoria “Cea mai bună piesă”. Premiile recompensează cele două albume “Morandi” lansate pînă în prezent, “Mind Fields” şi “Reverse”. Nominalizarea trupei “Morandi” la premiile MTV din Danemarca coincide cu lansarea, în Europa, a variantei în limba engleză a piesei “Bejo (Uh-la-la) “, intitulată “Oh, la, la”.