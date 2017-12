Trupa „Motor” va cînta în deschiderea concertului „Depeche Mode”

Trupa de industrial-techno-rock „Motor” se alătură trupei de glam-rock „Ladytron”, în deschiderea concertului pe care „Depeche Mode” îl va susţine la Bucureşti, în parcul Izvor, pe data de 16 mai. Membrii „Depeche Mode” au ales încă un nume ca opening act pentru „Tour of the Universe”, „Motor” fiind trupa decisă de Andy Fletcher. „Motor” va cînta în deschiderea mai multor concerte „Depeche Mode” din traseul european al turneului, inclusiv al celui din Bucureşti.

Trupa de industrial-techno-rock „Motor” este alcătuită din Bryan Black şi Olivier „Mr. No” Grasset şi s-a remarcat de la începutul carierei prin show-uri spectaculoase în cluburile de profil. După primele două albume de studio, „Klunk” şi „Unhuman”, duo-ul a devenit tot mai vizibil şi pe marile scene internaţionale, inclusiv în cadrul unor festivaluri precum „Sziget” sau „Werchter”.

„Depeche Mode” va concerta pentru a doua oară la Bucureşti, în cadrul unui eveniment inclus în „Tour of the Universe”. Biletele mai pot fi achiziţionate din reţeaua Diverta şi de pe site-ul www.myticket.ro, la preţurile de 360 (categoria VIP), 120 lei (gazon B) şi 100 lei (gazon C). Legendara trupă „Depeche Mode” revine în România la trei ani de la show-ul susţinut pe Stadionul Naţional din capitală.