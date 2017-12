Trupa Muse intenţionează să renunţe la lansarea de albume

Formaţia britanică a anunţat că intenţionează să renunţe la lansarea de noi albume în favoarea scoaterii pe piaţă de single-uri, pe măsură ce acestea vor fi înregistrate. Rockerii britanici de la Muse au anunţat că albumul “Black Holes&Revelations”, lansat în 2006, ar putea fi ultimul, întrucît se gîndesc să abordeze o promovare individuală a fiecărei piese. “Nu cred că vom mai aborda pe viitor formatul de album. Îmi place ideea de a lansa o serie de piese, în fiecare lună sau la un interval de două luni. Este ca şi cum am acorda o importanţă mai mare melodiei respective şi apoi, o dată la cîţiva ani, să scoatem o colecţie a celor mai bune piese dintr-o anumită perioadă, acesta fiind “albumul”. În principiu, să lansăm cîteva melodii şi să vedem cum le apreciază publicul”, a afirmat solistul Matt Bellamy.

Trupa Muse este una dintre cele mai apreciate formaţii de rock alternativ din Europa. Printre premiile cîştigate se numără Best New Artist pe 2000, în Marea Britanie, Innovation Award, Best Album, Best British Band şi, pentru al patrulea an consecutiv, Best Live Act. În plus, activitatea britanicilor a fost recompensată cu mai multe discuri de platină şi de aur. Povestea trupei a început în 1999, la Londra, cu Matthew Bellamy la voce, chitară şi clape, Chris Wolstenholme la bas, clape şi voce şi Dominic Howard la tobe şi percuţii. Trioul britanic a adunat, în iunie 2007, pe stadionul Wembley, peste 60.000 de spectatori.