Trupa One Direction, mai apreciată decât Adele

Trupa One Direction a câștigat premiul pentru cea mai bună prestație live, vineri, 1 iulie, la Silver Clef Awards, în Marea Britanie, depășind ca număr de like-uri mai multe nume sonore din industria muzicală, precum Adele, Ed Sheeran sau Little Mix. În acest fel, băieții de la One Direction au putut câștiga votul publicului și ulterior premiul pentru cea mai bună prestație live din 2016, la O2 Silver Clef Awards. De altfel, trupa One Direction a reprezentat surpriza de proporții a serii, deși este pentru a doua oară în cariera lor când obțin această distincție.

Ceremonia de decernare a premiilor a avut loc la Londra, în Grosvenor House Hotel, vineri după-amiază, dar toți câștigătorii au fost anunțați în prealabil. Printre ceilalți artiști recompensați se numără Olly Murs și Florence Welch, care au câștigat Best Male și Best Female, în timp ce Lionel Richie a câștigat premiul principal al serii, la Clef Silver Award. Jess Glynne a primit distincția de cel mai bun Newcomer, în timp ce Craig David a câștigat premiul pentru inovație.