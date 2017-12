Trupa Queen continuă să domine rock-ul mondial

Freddie Mercury a murit în urmă cu 20 de ani, din cauza maladiei SIDA, dar imaginea legendarului solist al trupei Queen rămâne una puternică, grupul britanic continuând să domine rock-ul mondial. Queen este una dintre trupele care au vândut cele mai multe albume la nivel mondial, majoritatea vânzărilor fiind înregistrate după moartea lui Freddie Mercury. Piese ca ”Bohemian Rhapsody” şi ”Don\'t Stop Me Now”, compuse de Mercury, au intrat în panteonul rockului şi o nouă generaţie de artişti, printre care Lady Gaga, Robbie Williams, Foo Fighters şi Muse, revendică influenţa trupei Queen. Concertele în care Mercury cânta ”We Are The Champions”, ”Killer Queen”, ”Crazy Little Thing Called Love” sunt considerate momente de antologie. Iar ”We Will Rock You”, comedia muzicală lansată în 2002, pe baza hiturilor trupei, a fost pusă în scenă în lumea întreagă şi se joacă încă în teatrele londoneze. Un film despre Freddie Mercury este, de asemenea, în pregătire.

Moartea lui Freddy Mercury nu pare să fi avut nicio influenţă asupra carierei sale. Acesta a murit la vârsta de 45 de ani, la Londra, pe data de 24 noiembre 1991, din cauza unei pneumonii, o consecinţă a maladiei SIDA de care suferea de mai mulţi ani. ”Chiar dacă nu mai este fizic printre noi, el este mai prezent ca niciodată”, spunea Brian May, chitaristul trupei Queen, la împlinirea a 65 de ani de la naşterea lui Freddy Mercury, în luna septembrie. ”Devora viaţa. O sărbătorea în fiecare minut. Şi, ca o mare cometă, lasă în urma lui o dâră de lumină care va străluci încă multe generaţii”, a mai spus acesta.

La Montreux, în Elveţia, pe malul lacului Leman, există o statuie care îl reprezintă pe Freddie Mercury cu pumnul ridicat spre cer, o ipostază în care putea fi văzut frecvent în timpul concertelor sale. Cântăreţul homosexual, care arbora un look strălucitor, mustaţă, păr dat cu gel, maiou care lăsa să i se vadă pectoralii, a ascuns mult timp boala de care suferă şi nu se plângea niciodată. Într-un interviu din 1987 spunea că nu se teme că va deveni un bătrân bogat şi singur: ”Mi-am trăit viaţa din plin şi nu-mi pasă dacă mor mâine. Am făcut tot ce trebuia să fac”. În ajunul morţii sale, a făcut public, printr-un comunicat, faptul că suferă de SIDA. La câteva ore după, a intrat în comă iar apoi a murit. Cazul său a ajutat la conştientizarea în rândul populaţiei a ravagiilor făcute de virusul HIV şi la lupta împotriva stigmatizării bolnavilor de SIDA.

Născut în Zanzibar, în 1946, cu numele Farrokh Bulsara, într-o familie de zoroastrieni, sub numele Freddie Mercury, a înfiinţat trupa Queen în anul 1971, cu Brian May, Roger Taylor şi John Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock, în 1975, o dată cu lansarea celui de-al patrulea album al grupului, intitulat ”A Night at the Opera”, ce conţine legendara piesă ”Bohemian Rhapsody”, compusă de Freddie Mercury. Queen a lansat 15 albume până la destrămarea sa, în 1991, după decesul lui Freddie Mercury. Cu vânzări de peste 150 de milioane de discuri, Queen a fost inclusă, în 2001, în Rock and Roll Hall of Fame, iar în octombrie 2002, a primit propria stea pe celebrul Bulevard al Faimei din Hollywood, alături de Beatles, fiind singurele două formaţii din afara teritoriului SUA onorate astfel. Viaţa fără Mercury a fost dură pentru colegii săi din trupa Queen, care au încercat în van să taie cordonul ombilical. Brian May şi toboşarul Roger Taylor au învăţat însă, în cele din urmă, să administreze această moştenire muzicală, fără basistul John Deacon, care a decis să-şi întrerupă cariera. În 2005, ei au decis să se reunească şi să cânte împreună cu Paul Rodgers, fost membru al trupei Free, dar sub o titulatură puţin diferită - \"Queen + Paul Rodgers\". Acest proiect muzical a avut ca rezultat un nou album, lansat în 2008, \"The Cosmos Rocks\", urmat de un lung turneu european. Însă, în cele din urmă, Rodgers şi-a reluat cariera solo. La concertele lor au participat sute de mii de spectatori - de exemplu, în Ucraina au fost 350.000 -, semn că Freddie Mercury şi trupa sa ocupă încă un loc particular în universul rock.