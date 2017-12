Trupa Rage Against The Machine, la a 20-a aniversare

Trupa americană Rage Against The Machine îşi va relansa albumul de debut, care are ca titlu numele formaţiei, pentru a sărbători 20 de ani de la înfiinţare. Materialul aniversar include filmări live, piese care nu au mai fost lansate până în prezent, o variantă remasterizată a albumului de debut şi comentarii semnate de Chuck D. Ediţia aniversară este disponibilă în varianta set deluxe, cu 2 CD-uri, 2 DVD-uri şi un LP vinil, o cărticică de 40 de pagini şi un poster sau în varianta de ediţie specială cu 2 CD-uri şi un bonus DVD. De asemenea, va exista o versiune doar pe un CD şi una pe vinil.

Rage Against the Machine (RATM) este o trupă de metal rap / funk metal / alternative metal înfiinţată în 1991, în Los Angeles, California. Membrii formaţiei sunt Zack de la Rocha (solist), Tom Morello (chitarist), Tim Commerford (basist şi backing vocals) şi Brad Wilk (toboşar). Trupa şi-a lansat albumul de debut, intitulat simplu ”Rage Against the Machine”, în 1992. Materialul a devenit în scurt timp un succes comercial. Rage Against The Machine nu a mai lansat niciun material discografic până în 1996, când a scos pe piaţă ”Evil Empire”. Cel de-al treilea disc al formaţiei, intitulat ”The Battle of Los Angeles”, a fost lansat în 1999.

În 2000, formaţia a lansat albumul ”Renegades” şi în acelaşi an s-a destrămat, după ce Zack de la Rocha a părăsit trupa, pentru a-şi construi o carieră solo. Ceilalţi membri ai trupei au format împreună supergrupul rock Audioslave, cu Chris Cornell, fost membru Soundgarden, care s-a destrămat în 2007. În aprilie 2007, membrii Rage Against the Machine au cântat pentru prima dată împreună în şapte ani la Coachella Valley Music and Arts Festival. Au continuat să cânte împreună de atunci, însă nu au mai lansat niciun album.

Rage Against The Machine este una dintre cele mai populare şi influente trupe din muzica mondială, cu peste 16 milioane de albume vândute. Rage Against The Machine are la activ două premii Grammy şi alte cinci nominalizări, un premiu Kerrang! şi a fost nominalizată de două ori la Classic Rock Roll of Honour Awards.