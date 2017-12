Trupa Rage Against the Machine revine

După o pauză de şapte ani, membrii trupei americane se reunesc pentru a cînta la un festival de rock din California programat pentru luna aprilie. Cei patru membri ai trupei ce a dominat topurile muzicale, celebri pentru denunţările furioase ale capitalismului, vor cînta la Coachella Valley Music and Arts Festival, un eveniment muzical care se va desfăşura în perioada 27 - 30 aprilie. La acest festival, care se afla la cea de-a opta ediţie, vor mai participa Red Hot Chili Peppers şi Bjork.

Trupa Rage Against the Machine, care a devenit celebră în 1992 cu single-ul "Killing in the Name", şi-a cîştigat fani şi cu ajutorul versurilor rap ale solistului Zack de la Rocha, cîntate pe acorduri hard-rock. Grupul a dominat topurile americane în 1996 cu "Evil Empire" şi în 1999 cu albumul "The Battle of Los Angeles". În urma unor conflicte interne, Zack de la Rocha a părăsit trupa în octombrie 2000. Foştii colegi, chitaristul Tom Morello, basistul Tim Commerford şi toboşarul Brad Wilk, au format trupa Audioslave în 2001, împreună cu fostul solist al trupei Soundgarden, Chris Cornell.