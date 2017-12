Trupa Riff, în deschiderea concertului Chris Norman din România

Trupa Riff, care se numără printre veteranii rock-ului autohton, cu aproape 40 de ani de carieră, va cînta în deschiderea concertului pe care Chris Norman îl are programat la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 15 noiembrie. Concertul lui Chris Norman, organizat de Agenţia VreauBilet şi Centrul Cultural „Nicolae Bălcescu” al Primăriei Sectorului 4, face parte din turneul de promovare a celui mai recent album al artistului, „Chris Norman. The Hits! From His Smokie And Solo Years\", lansat în februarie 2009.

Fostul solist şi chitarist al trupei Smokie va interpreta atît piese noi, cît şi hit-uri ale sale din anii \'70 şi 80\', precum „Midnight Lady\", „I\'ll Meet You at Midnight\" , „Don\'t Play Your Rock\'n\' Roll to Me\" şi „Some Hearts Are Diamonds\". Biletele pentru eveniment au preţuri cuprinse între 70 şi 250 de lei.

În vîrstă de 58 de ani, Chris Norman şi-a cîştigat popularitatea la jumătatea anilor \'70, ca solist şi chitarist al trupei Smokie, lansînd melodii memorabile precum „Living Next Door to Alice\", „Lay Back in the Arms of Someone\" sau „If You Think You Know How to Love Me\". La mijlocul anilor \'80, Norman a părăsit Smokie pentru a începe o carieră solo. Primul său hit după plecarea din trupă, „Midnight Lady\", s-a născut din colaborarea cu muzicianul german Dieter Bohlen.