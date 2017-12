Trupa Scorpions, la final de carieră

Legendara trupă germană de rock Scorpions a ajuns la finalul unei cariere ce se întinde pe mai bine de patru decenii. Devenită celebră în întreaga lume cu hitul „Wind of Change”, formaţia a anunţat duminică, pe site-ul său, că „suntem de acord că am ajuns la capătul drumului”. Înainte de a lăsa cortina să cadă definitiv, membrii formaţiei Scorpions vor mai scoate un ultim album, intitulat „Sting in the Tail”, ce va apărea în luna martie, iar în luna mai va debuta, în Germania, turneul de promovare care va continua în următorii câţiva ani în întreaga lume. Trupa a fost înfiinţată în Hanovra în anul 1965 de chitaristul Rudolf Schenker. Vocalistul Klaus Meine s-a alăturat câţiva ani mai târziu. Ambii au în prezent 61 de ani.