După o pauză de 14 ani, trupa Soundgarden a lansat un nou album, intitulat „Telephantasm”. Trupa, care s-a reunit anul acesta, a profitat de noile tehnologii, incluzându-şi în întregime cel mai recent album pe jocul Guitar Hero Warriors of Rock. Albumul cuprinde unele dintre cele mai cunoscute hituri ale trupei, din perioada sa de glorie din anii \'90, dar şi o serie de melodii care nu au mai fost lansate până acum. Vocalul trupei, Chris Cornell, afirmă că trupa a adoptat această strategie în încercarea de a ajunge la o nouă generaţie de fani ai Rockului. „Este evident că va ajunge la un anumit număr de persoane mai tinere care pot sau nu să ştie de Soundgarden. Am vrut să fac asta de când am auzit de joc şi ştiu despre ce e vorba”, a spus acesta. Jocul Guitar Hero a fost lansat în 2005 şi le permite utilizatorilor să simuleze interpretarea unor piese rock la mai multe tipuri de chitară cu un dispozitiv de comandă în forma instrumentului. „Cred că aranjamentele muzicale se potrivesc aşa de bine cu ceea ce este jocul”, a adăugat Chris Cornell.

La începutul acestui an, Chris Cornell a anunţat, printr-un mesaj postat pe Twitter, că trupa se va reuni pentru o serie de concerte. Cei patru rockeri din Seattle, vocalistul Chris Cornell, chitaristul Kim Thayil, basistul Ben Shepherd şi toboşarul Matt Cameron, nu au mai cântat împreună din 1997. Mai multe surse au declarat pentru revista „Billboard” că grupul Soundgarden analizează mai multe oferte venite din partea organizatorilor unor festivaluri din SUA şi din alte ţări, însă posibilitatea de a susţine un turneu în 2010 a fost pusă sub semnul întrebării, din cauza angajamentelor toboşarului Matt Cameron de a cânta alături de Pearl Jam în primăvara şi vara acestui an. Matt Cameron este toboşarul permanent al trupei Pearl Jam încă din 1998. De la destrămarea trupei Soundgarden, instrumentiştii din acest grup au vorbit în puţine ocazii cu solistul Chris Cornell şi au refuzat oferta sa de a reforma grupul cu ocazia concertului organizat în Seattle în 2008, la cea de-a 20-a aniversare a casei de discuri Sub Pop.