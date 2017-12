Trupa Teatrului de Stat Constanţa a trecut cu brio testul musicalului „Strangers in the Night”

Aproximativ o lună de zile îi mai desparte pe spectatorii de la malul mării de mult-aşteptata premieră a toamnei, cu care Teatrul de Stat Constanţa pregăteşte o deschidere de stagiune în forţă. Din a doua jumătate a lunii septembrie, după o binemeritată vacanţă în care a intrat, zilele acestea, trupa de actori a teatrului constănţean este aşteptată cu nerăbdare pe scena tomitană, mai ales că ecourile de la avanpremiera noului spectacol sînt extrem de favorabile. La sfîrşitul lunii trecute, după repetiţii intense şi entuziasm, de această dată, sub bagheta regizorului Sorin Militaru, directorul artistic al teatrului, s-a reuşit, practic, salvarea musicalului „Strangers in the Night” - care a pierdut mai bine de patru luni sub direcţia de scenă a lui Dan Stoica - şi, mai mult decît atît, transformarea lui într-un spectacol de mare prospeţime.

Deşi desfăşurată într-un cadru restrîns, la finele lunii iulie, în prezenţa angajaţilor teatrului, a Consiliului de Administraţie şi a Consiliului Artistic, dar fără participarea presei, reporterii cotidianului „Telegraf” au fost singurii care au reuşit să se strecoare în culisele controversatului (pînă acum) spectacol cu care se va da startul sezonului teatral 2009-2010 de la malul mării. După repetiţii intense şi alerte, contra cronometru, coordonate de Sorin Militaru, căruia i-a revenit dificila misiune de a salva acest spectacol ce părea... compromis definitiv sub indicaţiile regizorale ale lui Dan Stoica, ultima reprezentaţie generală înaintea premierei din toamnă a fost o adevărată surpriză. Pe un scenariu de Markus Gull şi Peter Hofbauer, spectacolul a ieşit la rampă într-o montare antrenantă, modernă, îmbinînd tradiţia revistei şi a musicalului. Textul este, de fapt, un pretext de etalare a talentului actorilor Teatrului de Stat Constanţa, care dovedesc din plin că formează o trupă omogenă şi că, indiferent de generaţia căreia îi aparţin, sînt artişti desăvîrşiţi, cîntînd, dansînd şi exprimîndu-se convingător prin mijloacele teatrale. Reprezentaţia a fost un real succes, interpreţii - actori, dansatori, instrumentişti - primind aplauze entuziaste şi felicitări sincere din partea colegilor de breaslă şi a tuturor celor prezenţi în sala Teatrului de Stat. Din distribuţia musicalului „Strangers in the Night” fac parte nume deja consacrate, dar şi tineri în plină afirmare: Iulian Enache, Adrian Alexandru, Mirela Pană, Maria Lupu, Florina Diaconu, Georgiana Mazilescu, Cristina Ciorei, Florentin Roman, Cosmin Mihale, Remus Archip, Octavian Minea, Laura Crăciun, alături de balerini şi orchestră. Orchestraţia îi aparţine lui Mircea Kiraly, scenografia este semnată de Rodica Arghir, iar coregrafia îi aparţine lui Călin Hanţiu.

Transpunînd spectatorul în atmosfera cabaretului new-yorkez, musicalul poate fi văzut ca o pastişă la adresa show-business-ului, fără ca interpreţii să cadă în derizoriu. Publicul va putea savura un spectacol cu adevărat excepţional, a cărui consistenţă este dată mai ales de momentele muzical-coregrafice fascinante, cum sînt cele susţinute de Iulian Enache, Florina Diaconu, Mirela Pană sau Georgiana Mazilescu. Refrenele arhicunoscute din repertoriul celebru al lui Frank Sinatra sau Marilyn Monroe, paşii de dans susţinuţi cu profesionalism - Remus Archip se remarcă în rolul Poliţistului -, glumele, vestimentaţia strălucitoare şi extravagantă şi cele două lumi - din exteriorul şi interiorul cabaretului -, în jurul cărora se construieşte povestea musicalului, sînt doar cîteva din aspectele care compun acest spectacol captivant. Trupa Teatrului de Stat Constanţa a trecut cu brio testul pe care îl presupune, de fapt, un musical, considerat o „piatră de încercare” pentru orice actor, dar şi pentru o instituţie teatrală care se respectă. Întrucît trupa Teatrului de Stat Constanţa a dovedit că este capabilă să susţină extrem de convingător şi acest gen de spectacole, în şedinţa Consiliului Artistic al teatrului, care a avut loc imediat după avanpremieră, s-a hotărît să se monteze un musical cel puţin o dată pe an. Cu siguranţă că premiera la „Strangers in the Night”, stabilită, deja, pentru data de 19 septembrie, va fi urmată de numeroase reprezentaţii cu acest spectacol care le dă replica celor care deplîng dispariţia teatrului musical la Constanţa.