După succesul concertului din 2011, de la Bucureşti, trupa The Animals revine în România, pentru a susţine două spectacole memorabile. Legendarul grup va concerta, luna viitoare, la Bucureşti şi Iaşi. Conform organizatorilor, Phoenix Entertainment, cele două evenimente vor avea loc pe 10 mai, la Bucureşti, în clubul Jukebox Venue şi pe 12 mai, la Casa de Cultură a Studenţilor din Iaşi. Accesul publicului se va face de la ora 20.00, iar biletele s-au pus în vânzare prin reţeaua Eventim.ro şi la Casa de Cultură din Iaşi.

Înfiinţată în anul 1963, trupa The Animals a făcut istorie în rock-ul mondial cu hit-urile „The House of The Rising Sun”, „We Gota Get Out of This Place” şi „Don’t Let Me Be Misunderstood”. În 1994, formaţia a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame. Din componenţa actuală fac parte doi membri din formula iniţială a trupei: John Steel şi Mickey Gallagher, cel din urmă colaborând, de-a lungul timpului, cu nume precum The Blockheads, Paul McCartney, The Clash sau Eurythmics. Alături de ei, pe scenă vor urca ceilalţi doi membri ai grupului, John E. Williamson şi Peter Barton.