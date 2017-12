Trupa The Beach Boys, acuzată că a făcut playback

Legendara trupă rock americană The Beach Boys este acuzată că a făcut playback la un concert susţinut acum o săptămână, în Australia, când mulţi spectatori nemulţumiţi au părăsit arena care găzduia evenimentul, înainte de terminarea acestuia. Membrii trupei şi managerul acesteia dezmint însă informaţia potrivit căreia membrii grupului nu ar fi cântat live. ”Nu facem playback. Vreau să fie clar 100%: The Beach Boys cântă live la concertele sale. Am putea să luăm drept compliment acuzaţia de playback, în sensul că vocile noastre au sunat atât de bine la concert” a declarat bateristul Tim Bonhomme.

Trupa The Beach Boys s-a lansat în anul 1961 şi a devenit populară în rândul tinerilor datorită armoniilor vocale unice şi versurilor despre plajă, soare, maşini şi fete. Ulterior, datorită geniului componistic al lui Brian Wilson, liderul formaţiei, trupa a trecut la un sound ceva mai elaborat şi la o altă filosofie a textelor, influenţând numeroşi alţi artişti de succes. Din punct de vedere al vânzărilor de discuri din toate timpurile, The Beach Boys este trupa numărul unu a SUA, iar revista ”Rolling Stone” o plasează pe locul 12 în topul celor mai valoroşi artişti din istoria muzicii.