Trupa The Clash va lansa o versiune reeditată a albumului “London Calling”

Formaţia britanică punk-rock The Clash va lansa, pe 14 decembrie, o versiune reeditată a celebrului album “London Calling”, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la lansarea iniţială. Noul material va cuprinde şi documentarul semnat de Don Letts, intitulat “The Last Testament: The Making of London Calling”, videoclipuri şi o serie de înregistrări video cu membrii trupei, filmate în casele acestora. Intitulată “London Calling: 30th Anniversary Legacy Edition”, această versiune reeditată va cuprinde piesele “London Calling”, “Brand New Cadillac”, “Jimmy Jazz”, “Hateful”, “Rudie Can\'t Fail”, “Spanish Bombs”, “The Right Profile”, “Lost In The Supermarket”, “Clampdown”, “The Guns of Brixton”, “Wrong \'Em Boyo”, “Death Or Glory”, “Koka Kola”, “The Card Cheat”, “Lover\'s Rock”, “Four Horsemen”, “I\'m Not Down”, “Revolution Rock” şi “Train In Vain”. Versiunea pe DVD a acestui material va cuprinde şi videoclipurile pieselor “London Calling”, “Train In Vain” şi “Clampdown”, precum şi câteva secvenţe video cu membrii trupei The Clash în timp ce se aflau în studioul Wessex.

The Clash este o trupă britanică activă între anii \'76-\'86, care a influenţat curentul punk-rock, alcătuită din Joe Strummer (voce, chitară), Mick Jones (chitară), Paul Simonon (chitară bass) şi Nicky \"Topper\" Headon (tobe). “London Calling” este cel de-al treilea album din discografia trupei The Clash, lansat pe 14 decembrie 1979 de casa CBS Records din Marea Britanie. La acea vreme, albumul a reprezentat o schimbare de stil pentru trupă, prezentând numeroase influenţe ska, pop, soul, rockabilly şi reggae, iar printre temele principale ale albumului s-au numărat şomajul, conflictele rasiale, consumul de droguri şi responsabilităţile din viaţa adulţilor. Albumul a fost extrem de bine primit de critică şi de public, fiind vândut în peste două milioane de copii pe plan mondial, primind discul de platină în SUA şi clasându-se pe poziţia a opta în clasamentul celor mai bune 500 de albume din toate timpurile alcătuit de revista “Rolling Stone” în 2003.