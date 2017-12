Trupa The Doors are o stea pe Bulevardul Faimei

La 40 de ani de la fondarea sa, una dintre formaţiile careu au marcat istoria muzicii rock, trupa The Doors a primit o stea la Hollywood, pe celebrul Bulevard al Faimei. Doi dintre cei trei membri supravieţuitori ai grupului condus de celebrul Jim Morrison, clăparul Ray Manzarek şi chitaristul Robbie Krieger, au asistat la ceremonia de inaugurare a stelei care a fost aşezată la cîţiva metri de intrarea teatrului Kodak.

Trupa The Doors, fondată în anul 1967, la Los Angeles, este celebră pentru mai multe hituri rock, precum "Light My Fire", "The End", "Riders on the Storm". Grupul nu a supravieţuit mult timp după moartea solistului Jim Morrison, în 1971, la Paris, la vîrsta de 27 de ani. Ray Manzarek, în vîrstă de 68 de ani şi Robbie Krieger, de 61 de ani, au format în 2002 trupa The Doors of the 21st Century, pe care au rebotezat-o Riders on the Storm după ce cel de-al treilea membru fondator, toboşarul John Densmore, i-a dat în judecată. Acesta a refuzat exploatarea comercială a moştenirii artistice a grupului original. Trupa The Doors reuşeşte şi, în prezent, să vîndă peste un milion de albume pe an în lumea întreagă.