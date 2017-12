Trupa The Police după 20 de ani

Celebrul grup britanic se va reuni pentru primul turneu din ultimii 20 de ani, informaţie confirmată de solistul trupei, Sting, după cîteva săptămîni bune de speculaţii în legătură cu acest subiect. Sting a confirmat că a discutat despre reunirea trupei The Police cu toboşarul Stewart Copeland şi chitaristul Andy Summers.

Trio-ul s-a destrămat oficial în anul 1986. De atunci, cei trei membri ai trupei au cîntat împreună doar în 2003, cînd au fost incluşi în America's Rock and Roll Hall of Fame şi la nunta lui Sting cu Trudie Styler, în 1992. "Sînt mîndru de trupa noastră. Am părăsit grupul pentru că am simţit că vreau să evoluez ca muzician, să mă maturizez ca muzician şi să încerc să fac mai multe lucruri decît este capabilă o trupă", a explicat Sting.

The Police a lansat primul hit, "Roxanne", în anul 1977 şi a devenit una dintre cele mai importante trupe rock la începutul anilor '80.