Trupa The Police s-ar putea reuni

Zvonurile că The Police se va reuni anul acesta pentru un turneu în Marea Britanie şi Statele Unite, care ar fi primul de la destămarea trupei, în anul 1986, circulă tot mai mult în industria muzicală. O reuniune a formaţiei Police reprezintă, de două decade, visul industriei muzicale şi se presupune că trupa ar putea umple stadioane în cazul în care ar porni un turneu. Însă, exceptînd un jam session ad-hoc care a avut loc în anul 1992, la nunta lui Sting cu Trudie Styler, singurul spectacol The Police de după despărţire a fost în 2003, care a marcat includerea trupei în Rock and Roll Hall of Fame.

Cu toate că Sting şi-a exprimat în mai multe rînduri opoziţia faţă de ideea unei reuniri, toboşarul Stewart Copeland şi chitaristul Andy Summers au păstrat speranţa. Vara trecută, Andy Summers a declarat pentru Billboard că este sigur că grupul poate continua succesul comercial atins în anul 1983, cu albumul "Synchronicity", care a primit, în Statele Unite, opt discuri de platină.