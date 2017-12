Trupa The Rolling Stones se gândeşte la turneul pentru a 60-a aniversare

Membrii trupei The Rolling Stones, aflaţi în turneul care marchează 50 de ani de carieră, spun că au început deja să facă planuri pentru seria de concerte prin care vor sărbători şase decenii de la înfiinţarea formaţiei. Într-un interviu pentru revista „Class Rock”, chitaristul Keith Richards a declarat: „Am avut câteva dependenţe în viaţa mea. Singura dependenţă de care nu pot scăpa este să cânt cu Rolling Stones!”. „Toate aceste zerouri care vin... 30, 40, 50 de ani. Nu văd de ce nu ar fi şi un 60 de ani”, a mai spus acesta. Sâmbătă, trupa The Rolling Stones a cântat pentru prima dată la Festivalul Glastonbury din Marea Britanie, iar pe 6 iulie are programat un concert în Hyde Park din Londra. Semn al succesului de care încă se bucură trupa, cele 65.000 de bilete puse în vânzare pentru concertul londonez au fost epuizate în doar cinci minute de la punerea lor în vânzare online, în ciuda preţului destul de ridicat - între 95 de lire sterline şi 300 de lire sterline, circa 112 - 353 de euro, plus taxe.

Trupa The Rolling Stones, înfiinţată la Londra, în anul 1962, este una dintre cele mai renumite formaţii rock din lume. Trupa este formată din Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.