Trupa tribut Michael Jackson, în România

Who`s Bad, trupa tribut Michael Jackson, a inclus România în turneul său mondial. Formaţia, care susţine, anual, circa 150 de spectacole în toată lumea, de la Singapore la Birmingham şi New York - majoritatea fiind sold-out cu mult timp înainte de a avea loc -, va concerta la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 17 martie 2010, începînd cu ora 19.00.

Who’s Bad este un grup alcătuit din şapte persoane, înfiinţat în urmă cu şase ani de către Vamsi Tadepalli, pentru a recrea legenda Michael Jackson din zilele cînd acesta făcea parte din Jackson 5 şi pînă la apariţia celebrelor piese „Thriller”, „Billie Jean”, „Bad”, „Smooth Criminal”, „Give into Me” sau „Stranger in Moscow”. Astfel, show-ul trupei, cu o durată de 90 minute, include toate melodiile cunoscute ale lui Michael Jackson. Ultimul lor spectacol din Taiwan, din acest an, s-a desfăşurat în faţa a peste 20.000 de fani.

Biletele pentru concertul din România au fost puse în vînzare începînd de ieri, la magazinele Germanos şi Vodafone, librăriile Cărtureşti şi online, la preţuri cuprinse între 80 şi 260 lei.