Trupa ucraineana JINJER deschide showul Slipknot de la Bucuresti

Slipknot canta pe 20 iulie la Romexpo in cadrul Metalhead Meeting 2022! Pe scena vor mai urca si Jinjer din Ucraina si Vended din Statele Unite!

Jinjervin din Dontesk, Ucraina, si au la activ deja aproape 15 ani de prezenta pe scena muzicala. Una dintre cele mai iubite formatii din Europa de Est, Jinjer are un loc aparte si in inimile fanilor din Romania, tara unde formatia a urcat pe scena de multe ori. Trupa ucraineana este o puternica voce impotriva razboiului din tara lor si au sustinut acest lucru constant in tot turmeul european din 2022.

Cu patru albume lansate pana in prezent, muzica Jinjer a evoluat, formatia reusind sa isi cristalizeze un stil aparte, recognoscibil.Regasim in muzica formatiei din Ucraina de la influente funk si jazz pana la progressive, groove sau core.Formatia a urcat pe scenele celor mai importante festivaluri din lume si a fost in turnee alaturi de nume mari ale scenei metal precum Arch Enemy, Cradle of Filth sau Amorphis.

Vendedvin din Des Moines, Iowa, Statele Unite si reprezinta ceea ce putem numi o noua era si o noua generatie a metalului.Bazele formatiei au fost puse in 2018, din trupa facand parte Cole Espeland - Chitara, Griffin Taylor - Voce, Simon Crahan - Tobe, Jeremiah Pugh = Bass, Connor Grodzicki - Chitara.



In trupa canta doi dintre baietii lui Corey Taylor si Clown dinSlipknot.

O muzica rapida si precisa, destul de tehnica, Vended sunt un nume de care vom mai auzi cu siguranta pe viitor.



Bazele formațieiSlipknotau fost puse în 1995 de Shawn Crahan, Joey Jordison și Paul Gray. Dintre aceștia doar Shawn continuă să urce pe scena alături de trupă. Joey Jordison nu mai face parte din formație din 2013. Paul Gray, în schimb, ne-a părăsit mult prea devreme. Artistul a murit în 2010. De-a lungul carierei, Slipknot a fost nominalizată la 10 Premii Grammy. Membrii trupei au reușit să și câștige în 2006 cu "Before I Forget", nominalizare pentru Best Metal Performance. În plus, artiștii din Iowa au câștigat de șapte ori Kerrang! Awards, de patru ori Metal Hammer Golden God Awards și de cinci ori Revolver Golden God Awards.



Cele șase albume de studio lansate până în prezent le-au adus 15 Discuri de Platina și 24 de Discuri de Aur. Ca orice formație care a avut un impact major asupra culturii muzicale, Slipknot nu a fost scutita de controverse. În 2003, doi tineri au dat vina pe versurile piesei "Disasterpiece" pentru o crimă comisă, iar apoi, diferite alte episoade de violență au fost văzute ca fiind influențate de muzica Slipknot. Vorbind despre formațiile care și-au pus amprenta asupra lor, membrii trupei au declarat că stilul Slipknot s-a născut și datorita faptului că fiecare muzician în parte a fost influențat de diferiți artiști, de la Jimi Hendrix la Pantera, de la Johnny Cash la Mayhem sau de la Bestie Boys la Cannibal Corpse. După 25 de ani de activitate, Slipknot și-a câștigat locul în galeria formațiilor legendare ale scenei metal internaționale, iar acum au ajuns la rândul lor să influențeze o mulțime de artiști din întreaga lume.

Biletele au urmatoarele preturi:

Presale:

Psycho - 399 lei - ultimele 200 de bilete

Snuff - 329 lei - ultimele 200 de bilete

Plague - 209 lei

La acces:

Psycho - 430 lei

Snuff - 350 lei

Plague - 250 lei

Biletele se gasesc in format electronic pewww.iabilet.rosi in magazinele Flanco, Muzica, IQ BOX si pe terminalele Selfpay. Online, puteti plati cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo si Edenred, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde in tara.