Trupa „Vank” revine în show-biz sub un nou nume

Trupa „Vank” revine în show-biz-ul autohton sub un nou nume de scenă: „Vunk”. După ce, în 2004, grupul a lansat albumul intitulat „Best of Vank” şi a cucerit topurile muzicale cu piese precum „Iubire cu împrumut” şi „Baladă pentru o minune”, trupa se întoarce în lumea muzicii cu piesa „La orice oră”. „Cu La orice oră ne întoarcem la rădăcinile noastre, la spiritul primului nostru album, care apărea acum zece ani. Cu un sound nou, şi pentru noi, şi pentru piaţa noastră muzicală, reîncepem lupta cu lipsa de atitudine şi de mesaj din majoritatea pieţii muzicale româneşti actuale”, a declarat Cornel Ilie, liderul grupului. Pe lîngă noul single, grupul lucrează intens şi la un nou album, care va apărea pe piaţă în toamna acestui an.

Noul nume al trupei se datorează plecării din formaţie a lui Alex, astfel că cei trei membri rămaşi au hotărît ca numele să se schimbe din „Vank” în „Vunk”.