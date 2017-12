Trupa Zdob şi Zdub pregăteşte un nou album

Rock-ul moldovenesc devine mai bogat cu un nou disc: cei de la Zdob şi Zdub au anunţat că pregătesc un nou album care va fi înregistrat în Germania. Lansarea va avea loc în perioada Crăciunului, iar la noul produs, artiştii vor folosi mai multe instrumente decât până în prezent.

Membrii Zdob şi Zdub au declarat, la Festivalul „Peninsula\" de la Târgu Mureş, că noul lor album are două versiuni, una pentru Europa şi una pentru România, fiind înregistrat mai ales în limba engleză, cu excepţia a trei piese care sunt în limba maternă. „E diferit, e ceva nou pentru noi. Nu ştim în ce direcţie or să fie piesele, dar cred că nu vor fi pop music cu dance club. Nici hardcore (moldovenesc). Am folosit pian, backing vocal, viori, fanfare. E mai melodic, pentru noi, e ceva nou, creat special pentru fani. Încă nu are denumire, e fără nume. Sunt câteva idei, dar încă nu ne-am decis. Toate instrumentele trupei, cimpoi, fluiere, trompetă, trombon şi aşa mai departe, sunt folosite în albumul nou, chiar şi mai mult, viori, fel şi fel de instrumente. Orice fel de instrument poate fi folosit\", au adăugat rockerii moldoveni.