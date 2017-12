Trupa Zdob şi Zdub revine la Constanţa

Moldovenii de la Zdob şi Zdub se pregătesc pentru un nou concert la Constanţa, care va avea loc săptămâna viitoare. Aceştia vor cânta la aniversarea celui de-al doilea an al clubului Doors, în noul sediu din oraş, eveniment programat pe 25 ianuarie, de la ora 23.00. Organizatorii informează că biletele au fost puse în vânzare la sediul clubului, la preţul de 40 de lei, iar accesul minorilor neînsoţiţi la eveniment este strict interzis.

DIN CONCERTE ÎN... CONCERTE 2013 a fost încă un an fructuos pentru membrii trupei de peste Prut, care au susţinut nenumărate concerte în România, Rusia şi Moldova, dar şi în ţări din vestul Europei, precum Cehia, Austria sau Elveţia. Concertul de la Constanţa este una dintre primele lor reprezentaţii din acest an, după ce Revelionul i-a surprins pe o scenă din Botoşani, iar cu o seară înainte de concertul din Constanţa, au programat un recital în Bucureşti. Acestea sunt, de altfel, singurele concerte pe care le-au avut stabilite pentru luna ianuarie. Ultimul lor album, cu care au făcut furori în ţări precum Rusia, Moldova, Ucraina, România sau Belarus, este „Basta Mafia”, lansat la finalul anului 2012, însă băieţii lucrează la un nou material discografic ce are şanse să se concretizeze şi să se lanseze în acest an.

DOUĂ DECENII DE „ZDUBI” De la jumătatea anilor '90, etno-rockerii de la Zdob şi Zdub oferă show-uri spectaculoase, folosind un mix inedit de hardcore, hip-hop, jungle şi punk. Trupa a concertat în peste 20 de ţări, pe unele dintre cele mai cunoscute scene ale Europei, iar de-a lungul timpului, a cântat în deschiderea unor formaţii de renume, precum: Red Hot Chili Peppers, Emir Kusturica & No Smoking Orchestra, Rage Against the Machine, Soulfly, The Garbage, Fun Lovin' Criminals şi altele. La Eurovision 2005, formaţia a ocupat locul al şaselea, reprezentând Moldova, şi a fost nominalizată la premiile MTV Europe. Pentru a adăuga autenticitate sound-ului ei, trupa Zdob şi Zdub a înregistrat unele piese şi a cântat live cu interpreţi de folclor din România, Republica Moldova şi Rusia.