Trupe constănţene, pe scena clubului „Phoenix”

Iubitorii muzicii de calitate şi ai show-urilor live vor avea ocazia să urmărească în concert două trupe constănţene, „Vertigo” şi „Old No. 7”, pe data de 2 aprilie, începînd cu ora 21.00, în clubul „Phoenix”. Biletele pentru eveniment se pot achiziţiona de la sediul clubului, la preţul de 10 lei.

Trupa „Vertigo” este formată din Cristi Ilie (voce), Mugur Duţu (chitară), Elvis Decos (chitară), Virgil Stoica (chitară bas) şi Dragoş Pitu (baterie). Cei cinci componenţi ai trupei au o vastă experienţă muzicală, cîntînd, de-a lungul timpului, în mai multe formaţii constănţene. Mai mult, Cristi Ilie a activat ca vocal la „Voltaj”, „Krypton”, „Roşu şi Negru”. „Vertigo” are în repertoriu piese ale unor trupe celebre, precum „Deep Purple”, „The Beatles”, „Rolling Stones”, însă reorchestrate de componenţii grupului constănţean.

Formaţia „Old No. 7” este formată din Alex (voce), Cristi (chitară), Tiberiu (chitară bas) şi Adrian (baterie). „Old No. 7” este o trupă omagială „Black Sabbath”, interpretînd melodiile celebrei formaţii al cărei lider este renumitul Ozzy Osbourne. „Black Sabbath” este un grup britanic de heavy metal, numărîndu-se printre pionierii genului. Formaţia, care a fost înfiinţată în 1969, la Birmingham, este unul dintre cele mai influente grupuri de heavy metal. „Black Sabbath” are o influenţă dominantă în heavy metal, gen pe care, de altfel, l-a creat. „VH1\'s 100 Greatest Artists of Hard Rock” a clasat grupul pe locul al II-lea, după „Led Zeppelin”.