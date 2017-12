Trupe de renume la „Rock City Open Air”

Trupe de renume din Suedia, Germania, Marea Britanie, Olanda, Norvegia, Republica Moldova, Grecia, Bulgaria şi-au anunţat, deja, prezenţa la cel mai mare festival de rock din România, „Rock City Open Air”. Manifestarea va avea loc în perioada 20 - 23 august, în apropiere de oraşul Feteşti, comuna Borcea, pe Insula Ialomiţei. Evenimentul, care se va desfăşura pe durata a patru zile, va reuni peste 60 de trupe ale genului. Pînă în prezent, şi-au confirmat prezenţa trupele „Agathodaimon”, „Amon Amarth”, „Ancient Rites”, „Brainstorm”, „De Profundis”, „Eastern Front”, „Einherjer”, „Ghamorean”, „Hanzel”, „Und Gretyl”, „Hollenthon”, „Moribund Oblivion”, „Sirenia”, „The Cold Existence”, „The Revenge Project”, „Theatres Des Vampires”, „Lake of Tears”, „Primal Fear”, „Sinner”, „Onslaught”, „Cirith Gorgor”, „Blaze Bailey”, Paul Di\'Anno, „Trail Of Tears”, „Infected Rain”, „Dawn Of Destiny”, „Symbolic”, „Claymore”, „Euphobia”, „Crossover”, „Overgarven” şi „Betrayer”.

Preţul biletelor pentru acest festival este de 270 de lei, dacă acestea sînt achiziţionate în perioada 12 februarie - 30 aprilie, 300 de lei - în perioada 1 mai - 31 iulie, 350 de lei - între 1 şi 19 august şi 400 de lei - la intrare. Tichetele se vînd doar pentru toată perioada festivalului, iar în preţ sînt incluse spaţiu de campare, acces la duşuri şi toalete ecologice. Biletele pot fi achiţionate din reţeaua eventim şi online, de pe site-ul www.eventim.ro. Cei care îşi vor achiziţiona bilete în perioada 12 februarie - 15 martie vor beneficia de transport gratuit, asigurat de organizatori, din Bucureşti la locaţia festivalului şi retur.

Organizatorii, „Metal Masters”, promit, pe lîngă muzică de calitate, şi vin din cramă, specialităţi culinare gătite pe jar, distracţii din… evul mediu (pescuit, tras cu arcul), dar şi sporturi moderne (motociclism, biliard), toate în aer liber, printre corturi.