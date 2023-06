Trupe noi, bilete de o zi si o categorie sold out la Metalhead Meeting Festival

Korpiklaani (folk metal - Fi), Leprous (progresive metal - No), Beast in Black (power metal - Fi), Mister Misery (horror metal - Swe), Beyond the Black (simfonic metal - De), Last Hope (hardcore - Bg) si Adam's Parade (punk rock - Au) vor urca pe MAIN STAGE Metalhead Meeting.

Festivalul va avea loc intre 26 si 28 mai la Romexpo in Parcarea C si sarbatoreste 10 ani de la prima editie! Inca un headliner urmeaza sa mai fie anuntat pentru sambata, 27 mai, ziua in care canta Pantera.

Trupele se alatura afisului pe care se afla deja PANTERA, Ville Valo (H.I.M.) si Life of Agony.

Ville Valo, Korpiklaani, Beyond the Black si Adam's Parade vor canta pe 26 mai, Pantera, inca un headliner care urmeaza a fi confirmat, Beast in Black, Last Hope si OYD pe 27 mai iar Life of Agony, Leprous, Black Sonic Pearls, Mister Misery si 12 Limbs pe 28 mai

In curand vom afla si lineupul final de pe SECOND STAGE precum si programul complet al acesteia. Momentan trupele confirmate acolo sunt Black Tooth (Sludge - Tr), Fueled by Fear (Metalcore - Su), Ironwill (heavy metal - It), Magnetic (heavy metal - Bg), Nest of Plagues (deathcore - Hu), Spektrvm (heavy metal - Gr), Diosa (rock - SUA) , Psycorepaths (groove metal - Gr) si Disillusive Play (hard rock - Gr).

De asemenea, va anuntam ca la cererea fanilor am introdus si biletele de o zi la pretul de 277 lei + taxe (pret final 299 lei) dar DOAR la categoria Concrete Sledge (B). Atentie, se pun in vanzare doar 1000 de bilete de o zi in fiecare zi din lipsa de spatiu (s-au vandut foarte multe abonamente de trei zile).

Va reamintim ca un abonament de trei zile costa doar 369 lei + taxe la Concrete Sledge (B).

Categoria Cowboys from Hell (A) este sold out, singura posibilitate de a gasi bilete in fata scenei este din retururi care vor fi puse automat la vanzare de catre iaBilet in moment ce vor avea loc.

Preturi bilete si abonamente: Acestea se pot cumpara online de peiabilet.ro

- Abonament 3 zile - VIP - 699 lei + taxe

- Abonament 3 zile - Cowboys From Hell (A) - in fata scenei - SOLD OUT

- Abonament 3 zile - Concrete Sledge (B) - 369 lei + taxe

- Bilet de o zi - 299 lei + taxe (doar 1000 de bilete pe zi)

Metalhead Meeting - Our passion they wouldn't understand