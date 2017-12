Trupele Motorhead şi Black Sabbath, premiate

Trupele britanice Motorhead şi Black Sabbath au câştigat principalele trofee acordate la gala Metal Hammer Golden Gods 2013, considerate cele mai importante premii din muzica rock britanică. Grupul Motorhead, cunoscut pentru piesa „Ace of Spades” din anii ’80, a fost recompensat cu trofeul Golden Gods, pentru contribuţia semnificativă adusă industriei rockului şi heavy metal-ului într-o carieră de aproape patru decenii. Trupa Black Sabbath a primit trofeul pentru cel mai bun album. Cel mai recent material discografic al legendarei formaţii britanice, „13”, a ajuns duminică pe primul loc în topul muzical britanic, devenind astfel primul său album ajuns nr.1 după o pauză de 43 de ani, un record în domeniu. Trupa Black Sabbath, care va susţine o serie de concerte în SUA, în această vară, urmată de show-uri în America de Sud şi în Europa, s-a impus şi la categoria cea mai bună trupă britanică.

Trofeul pentru cea mai bună trupă nouă a revenit grupului Bleed From Within, înfiinţat în 2005, iar la categoria cea mai bună trupă internaţională s-a impus formaţia americană Stone Stour. Trupa franceză Gojira, cunoscută anterior şi sub denumirea Godzilla, a fost desemnată câştigătoare la categoria cea mai bună trupă live, iar la categoria cel mai bună piesă s-a impus piesa „Dark Side Of Me” a trupei rock americane Coheed and Cambria. Cea de-a 11-a gală Golden Gods este organizată de revista „Metal Hammer”.