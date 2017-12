Trupele Overkill, Lake of Tears şi W.A.S.P., pe scena din România

Trupele Overkill, Lake of Tears şi W.A.S.P. vor cânta la OST Fest, festival care va avea loc în perioada 15 - 17 iunie, la complexul Romexpo din Bucureşti. Formaţia Overkill va menţine atmosfera electrizantă pe 15 iunie, iar Lake of Tears şi W.A.S.P. vor cânta pentru publicul de la Bucureşti pe 17 iunie.

Concertul pe care trupa Overkill îl va susţine pe 15 iunie, la Romexpo, face parte din turneul de promovare a noului album. Fanii Overkill din România vor avea astfel ocazia să asculte live atât melodii noi de pe cel mai recent album, dar şi piese celebre precum „The Years of Decay”, „Bring Me The Night” şi „Men At Work”.

LAKE OF TEARS, PENTRU A PATRU ÎN ROMÂNIA Cum membrii Lake of Tears nu sunt la prima vizită în România, ei au ţinut să transmită un mesaj fanilor români: „Este pentru a patra oară când Lake of Tears va concerta în Bucureşti, capitala României. Pentru noi, Bucureştiul este unul din oraşele unde ne simţim acasă şi de unde avem amintiri excepţionale. Este o onoare pentru noi să revenim la Bucureşti şi să concertăm pe aceeaşi scenă cu Motorhead şi W.A.S.P”.

W.A.S.P - 30 DE ANI DE CARIERĂ Turneul în cadrul căruia este inclus concertul W.A.S.P de la OST Fest se numeşte „30 Years of Thunder” şi celebrează 30 de ani de carieră, ocazie cu care cei de la W.A.S.P. promit cel mai mare show susţinut vreodată de ei în România. Spectacolul va include multiple ecrane video, artificii, dar şi alte surprize. Pe scena de la OST Fest, cei de la W.A.S.P. vor interpreta live piese precum „Wild Child”, „Hold On To My Heart” şi „Forever Free”.

În afara trupelor Overkill, Lake of Tears şi W.A.S.P., trupele confirmate până în prezent la OST Fest 2012 sunt Motorhead, Motley Crue, Magadeth, Europe şi Dimmu Borgir.

Preţurile biletelor pentru fiecare din cele trei zile de festival sunt următoarele: 500 de lei - Tribună VIP (tribună acoperită, catering inclus), 350 de lei - Fire Circle, 265 de lei - Tribună, 120 de lei - Golden Circle - şi 90 de lei - Gazon. Preţul abonamentelor, valabile pentru toate cele trei zile de festival, sunt următoarele: 800 de lei Tribună VIP (tribună acoperită, catering inclus), 525 de lei - Fire Circle, 400 de lei - Tribună, 200 de lei - Golden Circle - şi 150 de lei - Gazon.