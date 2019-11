Trupul copilului dispărut la Pecineaga, găsit azi, în bazinul golit luni!?

13:07:24 / 08 Noiembrie 2019

Probabilitatea uciderii de catre mama naturala ?

Instanta de judecata hotaraste la cine merge copilul, nu mama copilului. Probabil ca masa este o curva si instanta la dat la tata. De unde stiti voi ca nu l-a omorat chiar mamicuta lui draga sa-i faca rau tatalui ? Copilul a mers cu mamica de buna voie probabil ,si mamica la descaltat de rotile si apoi i-a facut vant in hazna, spun probabil.E o varianta pe care politia trebuie s-o ia in seama la ancheta.