Trupul neînsufleţit al lui James Gandolfini, repatriat

Duminică după-amiază, sicriul cu trupul neînsuleţit al actorului american James Gandolfini a fost îmbarcat la bordul unei curse private, care a făcut legătura între Roma şi New York. De procedurile de repatriere s-a ocupat Michael Kobold, prieten al regretatului actor, care într-o conferinţă de presă a ţinut să mulţumească public secretarului de Stat american, John Kerry, care l-a ajutat să grăbească procesul, dar şi autorităţilor italiene, care au făcut tot posibilul să păstreze discreţia asupra autopsiei şi a celorlalte detalii.

James Gandolfini se afla în vacanţă la Roma, alături de fiul său Michael, de 13 ani. Moartea sa prematură a fost provocată de un atac cardiac masiv, actorul nemairăspunzând la manevrele de resuscitare. Fiul său a ajuns deja la New York, fiind adus de mama sa, Marcy Wutarski, prima soţie a actorului. La momentul decesului, James Gandolfini era căsătorit cu fostul fotomodel Deborah Lin, cu care are o fetiţă, Liliana, de numai nouă luni. Familia urmează dea publicităţii detaliile despre serviciul religios şi funeralii, care cel mai probabil vor avea loc la New Jersey, locul de origine al actorului. Se aşteaptă ca nume mari ale cinematografiei să participe la ceremonie. James Gandolfini va rămâne în amintirea fanilor săi ca protagonist al serialului „The Sopranos / Clanul Soprano”, dar a apucat să filmeze şi episoade din noua producţie HBO „Criminal Justice”, care va avea premiera în toamnă. Totodată, anul viitor vor avea premiera alte două lungmetraje avându-l în distribuţie pe Gandolfini: „Animal Rescue” şi noul film regizat de Nicole Holofcener, care nu are deocamdată titlu.