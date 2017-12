TSD Constanţa iubeşte româneşte

Fiu al Babei Dochia, în credinţa populară romanească, Dragobetele este sărbătorit în fiecare an la sfârşitul lunii februarie. Dragobetele este echivalentul românesc al Valentine's Day, sau ziua Sfântului Valentin, sărbătoare a iubirii. Pentru a marca această tradiţie, tinerii social-democraţi constănţeni au derulat, sâmbătă, acţiunea „De Dragobete, iubeşte româneşte!”, prin care aproximativ 500 de baloane sub formă de inimă au fost împărţite îndrăgostiţilor care s-au aflat la orele amiezii în zona Tomis III. Baloanele erau inscripţionate cu îndemnul „De Dragobete, iubeşte româneşte! - 24 februarie”, pe o parte, iar pe cealaltă, cu mesajul „TSD promovează valorile şi tradiţiile româneşti”. Sărbătoarea de Dragobete este celebrată, în fiecare an, la 24 februarie. Ea îşi are originile în credinţa în zeul iubirii, Dragobete, divinitate mitologică asemănătoare lui Eros şi lui Cupidon. De altfel, TSD Constanţa promovează, ori de câte ori are ocazia, valorile şi tradiţiile autentic româneşti. În urma acestei acţiuni, zeci de cupluri, tineri îndrăgostiţi, dar şi bătrâni, deopotrivă, s-au arătat încântaţi de iniţiativa tinerilor social-democraţi constănţeni.