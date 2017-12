ŢSKA Sofia s-a clasat pe locul al treilea

Finala mică a turneului de la Constanţa le-a revenit bulgarilor de la ŢSKA Sofia, care au dispus de Hypo Tirol Innsbruck, cu 3-0 (25-21, 25-21, 25-20). Meciul a fost la discreţia campioanei Bulgariei, care a profitat de numeroasele erori comise de austrieci, la preluare şi în faza de atac. Tirol nu a reuşit mai deloc să intre în joc, poate şi din cauza lipsei unor rezerve de valoarea titularilor, mai ales la capitolul centri (accidentat, Douglas n-a jucat deloc) şi extreme (accidentarea lui Tatarintsev a slăbit mult preluarea, iar Knezevic nu este o soluţie). Însă cele mai mari probleme le-au avut viitorii adversari ai Tomisului cu blocajul sofioţilor, care a făcut diferenţa în meciul de sîmbătă. „Echipa a fost inconstantă în acest turneu, a alternat momentele bune cu cele mai puţin bune, nu am avut continuitate în joc. Lotul s-a întărit faţă de anul trecut, dar accidentarea lui Tatarintsev mă îngrijorează, el era un jucător important şi ne dădea mai multă încredere la preluare. Vom vedea la întoarcerea acasă cît de gravă este accidentarea sa la tendonul lui Ahile”, a declarat antrenorul Stefan Chrtiansky. „Cu lotul pe care îl avem acum şi cu ghinionul de a-l fi pierdut chiar în prima zi pe ucrainean, accidentat, locul 4 este un loc normal. Evoluţia echipei nu a fost chiar strălucită, am jucat şi foarte bine, dar am avut şi momente de joc foarte prost”, a spus căpitanul lui Hypo, Daniel Găvan.

Au evoluat - Sofia (antrenor: Aleksandr Popov): Zarev - Maiyo, Todorov, Ivanov, Pascual, Kolev şi libero Salparov (a mai jucat: Anacikov); Hypo Tirol (antrenor: Stefan Chrtiansky): Carletti - Chocholak, Găvan, Joscak, Mozer, Stefan Chrtiansky jr. şi libero Laure (au mai jucat: Costa Da Silva, Knezevic şi Weber). Au arbitrat: Alin Mateizer (Ploieşti) şi Lucian Vlad (Constanţa).