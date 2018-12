Tu stii ce semnificatie au florile pe care le primesti in dar?

Se spune ca florile chiar pot da sens vietii noastre, asa ca cine nu le iubeste cu siguranta nu a avut ocazia inca sa se bucure de frumusetea lor incontestabila. Simplul gest de a darui flori unei persoane dragi din viata ta inseamna admiratie, prietenie si respect, iar in orice colt al lumii florile reprezinta un cadou minunat. Daca si tu zambesti atunci cand primesti flori, iata ce semnificatie au acestea!

Cele mai puternice semnificatii

Azalee – dorinte

Begonie – timiditate, aparare

Bujor – seninatate, timiditate, sfiala

Cactus – putere

Camelie – noroc, dor

Crin – virtute, altruism

Crizantema – bucurie, simplitate

Feriga – sinceritate, onestitate

Floarea-Soarelui – loialitate, devotament

Frezie – inocenta, nostalgie

Gardenie – bucurie

Garoafa – simpatie, regret

Gladiole – generozitate

Hortensie – altruism

Iasomie – gratie

Iris – intelepciune

Lalea – recunostinta

Liliac – prospetime

Mac – mister

Magnolie – feminitate, naturalete

Margareta – simplitate

Narcisa – respect

Orhidee – frumusete, regalitate

Papadie – voiosie

Petunie – resentiment

Trandafir – iubire eterna

Violete – modestie

Zambila – blandete

Simbolul florilor in vechime

Oriunde in lume, florile incanta cu privirea si schimba aspectul celor mai dezolante locuri, transformandu-le intr-o oaza de lumina si prospetime a culorilor. Inca din vechime, frumusetea florilor i-a determinat pe oameni sa le cultive si sa le ingrijeasca asa cum se cuvine pentru a da splendoare gradinilor si a colora pamanturile. Palatele marilor regi din toata lumea erau inconjurate cu flori, iar gradinaritul se facea la nivel de arta.

In Asia, florile constituie un element extrem de important in existenta omului, prin urmare acestea se regasesc peste tot, in ritualuri, la sarbatori, in tratamente medicale, in arta culinara si, in mod special, in marile gradini de o frumusete ravasitoare. In Tara Soarelui-Rasare, arta de a dispune florile intr-un anumit mod astfel incat sa transmita mesaje puternice privitorilor poarta numele de Ikebana. Practicata in templele budiste, Ikebana reprezinta un fel de imbinare intre arta vizuala cu filosofia de viata, axata pe cultul pentru frumos si pe splendoarea naturii. Astfel, delicatetea aranjamentelor florale este rezultatul muncii pe care o depun iubitorii de arta si frumos.

Daca pe taramul asiatic florile erau divinizate, in Grecia Antica miturile au fost construite in jurul simbolurilor florale. Spre exemplu, este si cazul anemonelor rosii rasarite din sangele lui Adonis. Romanii aveau si ei o atractie pentru natura, astfel ca se inchinau zeitei Flora, cea care imbraca pajistile cu flori si inverzea pomii. Lista poate continua la nesfarsit, intrucat fiecare floare din lume are o poveste a ei, inradacinata in cultura popoarelor ce o cunosc. Cert este ca florile au darul de a face lumea mai frumoasa prin spectacolul pe care il ofera atunci cand infloresc si isi dezvaluie naturaletea.

Daca si tie iti plac florile si vrei sa faci un cadou deosebit celor apropiati, intra pe Florandes.ro, florarie online Bucuresti, si delecteaza-te cu cele mai frumoase creatii ale naturii. Acolo vei putea alege buchetul potrivit sau il vei putea personaliza in functie de surpriza pe care vrei sa o faci. Aminteste-ti sa iti exprimi sentimentele nu doar prin gest, ci si printr-o felicitare scrisa de mana pe care o vei primi gratuit la orice comanda din cadrul Florandes, florarie online Bucuresti.