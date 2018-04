Tudor Băluţă şi Alex Măţan au parafat succesul României U19

07:58:37 / 25 Martie 2018

Felicitari

Am vazut meciul tinerilor sub 19 ani si pot spune ca unii dintre componenti sunt valorosi. Cel putin prima repriza au maturat cu suedezii si numai prestatia jenanta a arbitrului ne-au impiedicat sa inclinam definitiv meciul. M-a ingrijorat partea finala,cand cu un om in minus,am fost inghesuiti de adversari. Le tin pumnii in ultimul meci si sper sa-l pot urmari. Doua lucruri:spectatori putini la astfel de meciuri(se pare ca FRF este preocupata cu scormonitul prin hartii si comunicate anti-Lupescu si nu de publicitatea turneului) si maniera deplorabila a arbitrajului poate in acest mod sa nu mai trambitam(unele echipe)dupa aducerea arbitrilor straini in play-off