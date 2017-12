Tudor Ciuhodaru nu mai este membru al PC

PC a anunţat că, de ieri, Tudor Ciuhodaru nu mai este membru al partidului, decizia excluderii fiind luată de preşedintele formaţiunii, Daniel Constantin, conform statutului PC şi protocolului USL. \"Am fost mandatat în cadrul Biroului Politic al PC să iau o decizie în ceea ce-l priveşte pe Tudor Ciuhodaru, în urma unei discuţii cu acesta. Tudor Ciuhodaru s-a exprimat foarte clar, în presă, cu privire la noul său statut. Din păcate, nu a avut demnitatea să facă asta şi în faţa partidului care s-a angajat să-l susţină în alegerile din 2012\", a declarat liderul PC. Constantin este de părere că \"prin voturile acordate Puterii în Parlament, Ciuhodaru s-a autoexclus din PC. În lupta pe care USL o are cu regimul Băsescu-Boc nu avem nevoie de oameni duplicitari, ci de oameni care să-şi dorească cu adevărat schimbarea celor care au umilit cetăţenii în ultimul timp. USL este proiectul meu politic şi am credinţa că, alături de PSD şi PNL, îl vom duce până la capăt. Trebuie să rămânem uniţi şi să câştigăm în 2012 alegerile pentru a scoate PDL din toate structurile de stat din România\". Liderul PNL Crin Antonescu spune că decizia PC de a-l exclude pe Tudor Ciuhodaru din partid este una cât se poate de justă, întrucât \"nu se poate negocia la nesfârşit cu personaje care fac jocuri la două capete\".