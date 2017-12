Tudor Gheorghe va susţine un turneu în Canada

Apreciatul artist Tudor Gheorghe va susţine un mini-turneu în Canada, pentru românii stabiliţi acolo. Sub titulatura „În căutarea dorului pierdut”, turneul va include oraşe precum Montreal (29 mai), Kitchener (30 mai), Toronto (31 mai), Ottawa (1 iunie). „Maestrul este aşteptat de mult timp în Canada, însă, pînă în acest moment, nu am găsit timpul necesar pentru a onora această cerere. Acum, însă, special pentru românii de acolo, am înterupt turneul Mahalaua Mon Amour din România, urmînd a-l continua la întoarcerea în ţară”, a declarat Pepino Popescu, managerul artistului.

Pînă la plecarea în Canada, Tudor Gheorghe îşi va continua turneul „Mahalaua Mon Amour” în România, oferind auditoriului cele mai frumoase melodii din epoca de aur a lăutăriei. În spectacolul „Mahalaua Mon Amour”, maestrul promovează cîntece lăutăreşti, interpretate odinioară de Anton Pan, Zavaidoc, Fărîmiţă Lambru, Romica Puceanu, Gheorghe Moţoi sau Dona Siminică. Ajutat de acompaniamentul unui taraf veritabil, Tudor Gheorghe interpretează celebre cîntece de dragoste, despre iubire neîmpărtăşită şi de jale precum: „Inel, inel de aur“, „Gropare deschide mormîntul“, „La Chilia-n port“, „Foaie verde măr domnesc“ sau „La şalul cel negru“. Prin acest demers prin care aduce în prim-plan lumea mahalalelor, o lume a durerii şi a bucuriei, Tudor Gheorghe îşi propune să îi omagize pe maeştrii lăutari, pentru „o mai dreaptă cinstire“.

„Trubadurul“ oltean, aşa cum este supranumit Tudor Gheorghe, este extrem de iubit de publicul de la malul mării, cel mai recent spectacol al artistului la Constanţa desfăşurîndu-se la începutul lunii aprilie.