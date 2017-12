Tudorel Calapod, condamnat la patru ani de închisoare cu executare!

Magistrații Tribunalului Constanța l-au condamnat vineri pe fostul primar al orașului Năvodari Tudorel Calapod la patru ani de închisoare într-un dosar penal în care a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuveniteși stabilirea, cu intenție, a unei valori diminuate față de valoarea comercială reală a bunurilor aparținând autorității publice. În același dosar, Stere Sponte, la data faptelor consilier local la Năvodari, a primit aceeași pedeapsă. Sponte a fost deferit justiției pentru aceleași infracțiuni ca și Calapod. Judecătorii l-au condamnat și pe Marian Surdu, de asemenea membru în Consiliul Local Năvodari la vremea săvârșirii infracțiunilor, la patru ani în spatele gratiilor, în vreme ce Violeta Gulelis, evaluator autorizat, s-a ales cu trei ani cu suspendare. Decizia nu este definitivă.

Potrivit DNA Constanța, în perioada 12 ianuarie 2006 - 25 octombrie 2006, pe vremea când era primar la Năvodari, Calapod a subevaluat un teren în suprafață de 29.962,17 metri pătrați, aparținând domeniului privat al orașului Năvodari, situat pe malul mării, în zona Mamaia Nord - „Camping Pescăresc”, care urma să fie vândut firmei SC Hars SRL Constanța. Anchetatorii spun că, în demersul său ilegal, Calapod a fost ajutat de Violeta Gulelis și Marian Surdu. Oamenii legii au stabilit că inculpații au scris în contractul de vânzare-cumpărare a terenului respectiv că valoarea acestuia este de 11,45 euro pentru un metru pătrat, fără TVA. În realitate, el valora 17,21 euro per metru pătrat, fără TVA, conform expertizei efectuate de anchetatori pe parcursul cercetărilor. „În acest fel a rezultat un prejudiciu adus Consiliului Local Năvodari de 5,76 euro/mp, fără TVA, și total de 172.582,1 euro, fără TVA, în scopul obținerii, în favoarea SC Hars SRL Constanța, a aceleiași sume de bani necuvenite”, se arată într-un comunicat de presă remis, vineri, de DNA Constanța. Contribuția lui Marian Surdu la această afacere a fost aceea de a iniția un proiect-hotărâre de Consiliu Local, pe 29 mai 2006, prin care a fost însușit raportul fals de evaluare a terenului din zona „Camping Pescăresc“. „Vânzarea terenului suplimentar față de cel din măsurători, de 1.962,17 mp, identificat în urma măsurătorilor cadastrale ale terenului sus-menționat, s-a făcut prin încălcarea atribuțiunilor de serviciu, fără a se desfășura o procedură de licitație publică, din inițiativa lui Marian Surdu și Tudorel Calapod, provocându-se un prejudiciu Consiliului Local Năvodari de 11.302,09 euro, fără TVA”, mai spun procurorii DNA Constanța.

SECHESTRU ASIGURĂTOR

Conform sursei citate, istoria s-a repetat în perioada 10 noiembrie 2006 - 21 martie 2007. Doi dintre protagoniști au fost aceiași, Calapod și Gulelis, schimbându-se doar consilierul local, în persoana lui Stere Sponte. Cei trei sunt acuzați că au subevaluat un teren situat tot pe malul mării, în Năvodari, pe care l-au vândut ilegal firmei SC Terra del Sol SRL Constanța cu 25 de euro per metru pătrat, fără TVA, valoarea reală a acestuia fiind de 57,69 euro pe metru pătrat, fără TVA. Prejudiciul cauzat Consiliului Local Năvodari s-a ridicat la 859.261,95 euro, fără TVA. În plus, Sponte și Calapod sunt judecați pentru că au falsificat documentele din care rezulta suprafața terenului. Conform DNA, în acte scria că acesta are 24.600 de metri pătrați, dar în realitate măsura 26.205 metri pătrați.