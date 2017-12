Tudorel Toader: Curtea Constituţională nu vorbeşte despre pragul valoric al abuzului în serviciu

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a anunţat miercuri că a elaborat proiectul de lege privind Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, urmând ca acesta să intre în procedură parlamentară. "Am elaborat proiectul de lege privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Porcedură Penală pentru punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Modificările la cele două coduri vizează strict, aşa cum am mai declarat, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curţii Constituţionale, nimic mai mult, nimic mai puţin. Am făcut modificările pentru punerea în acord atât cu deciziile de admitere pur şi simplu şi sunt şi cele interpretative", a declarat ministrul Justiţiei, citat de Mediafax. Tudorel Toader a precizat că nu va exista un prag pentru abuzul în serviciu. “Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag pentru că în dispozitivul CCR nu se vorbeşte despre prag, Proiectul de lege îl voi pune să aibă aprobarea Guvernului şi îl trimit în dezbatere publică, nu va fi ordonanţă. Va trece la ambele camere şi când va ajunge acolo unde se va întâlni cu domnul Iordache, având experienţa de legiuitor, poate să intervină, în limita competenţelor”, a mai spus Toader. Ministrul Justiţiei a mai declarat că vor fi elaborate şi alte proiecte de lege care să pună în acord legislaţia cu deciziile CCR. "Vom continua cu elaborarea altor proiecte de lege pentru punerea de acord a întregii legislaţii cu deciziile CCR, de admitere sau de respingere", a completat Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a mai spus că se lucrează şi la pachetul de legi pentru justiţie. “Lucrăm la pachetul de legi pentru justiţie. Avem draftul nostru, puncte de vedere de la bună parte dintre autorităţile avizatoarea în procedură. Aşteptăm şi punct de vedere de la CSM şi va lua drumul în dezbatere publică şi procedură parlamentară”, a mai spus Tudorel Toader.