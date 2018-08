Tudorel Toader: Vom declanşa procedurile de ocupare a posturilor vacante din Parchetul General, DNA şi DIICOT

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, marţi, că a solicitat Parchetului General, DNA şi DIICOT să facă publice toate posturile vacante ocupate prin delegare, urmând ca imediat să fie declanşate posturile de ocupare a respectivelor posturi, în condiţiile legii.

"Am avut o întrevedere care a durat aproape două ore cu procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), cu procurorul şef interimar DNA şi cu procurorul şef DIICOT. Ce a determinat această întrevedere? Dezbaterile de dată relativ recentă apărute în spaţiul public, legate de delegări, detaşări, în principal la DNA, dar dezbaterile sunt valabile şi pentru PÎCCJ şi DIICOT. Prin urmare, aţi văzut că la un moment dat, ni s-a spus public de existenţa a 7-8 delegări, s-a revenit că sunt 20, am aflat apoi că sunt 28, am aflat că sunt 42 şi ca să clarificăm numărul procedurilor şi legalitatea celor delegaţi, am invitat conducerea Ministerului Public pentru discuţia de azi, o discuţie foarte deschisă, aplicată, utilă, am convenit ca periodic să avem astfel de dialoguri", a declarat, marţi, ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a anunţat că se vor începe procedurile pentru ocuparea posturilor ocupate prin delegare momentan.

"Am solicitat ca fiecare dintre cele trei componente, PÎCCJ, DNA, DIICOT, să ne facă publice toate posturile care sunt vacante şi ocupate astăzi, la momentul la care vorbim, prin delegare şi imediat să declanşăm procedurile de ocupare a respectivelor posturi vacante, în condiţiile legii. Să nu mai avem post vacant ocupat prin decizia procurorului general, ci să avem unele ocupate prin procedură. Concluzia pe care eu o consider cea mai importantă e că vrem să punem capăt suspiciunilpr cu privire la delegări", a completat Toader.

Procurorul general al României a declarat, marţi, după discuţia cu ministrul Justiţiei, procurorul-şef interimar DNA şi procurorul-şef DIICOT, că există un deficit de 450 de procurori în Ministerul Public şi, de aceea, a fost nevoie de delegarea procurorilor. Luni, Augustin Lazăr a dispus încetarea delegării pentru şase procurori din DNA, care nu îndeplineau condiţia de vechime în funcţie de minim 8 ani.