Tudose ştie! Într-un an, România și Bulgaria intră în Schengen

S-a vorbit mult despre Schengen, aproape că am putea spune că este un subiect la modă, flexibil, pentru toate gusturile şi opiniile. Acum, şi premierul României, Mihai Tudose, se exprimă pe această temă, de dincolo de graniţă, de la Varna. El a declarat marți, la Varna, potrivit Agerpres, că are convingerea că, în maximum un an, și România, și Bulgaria vor fi în Spațiul Schengen. "Am convingerea că, în maximum un an, și România, și Bulgaria sunt în Spațiul Schengen", a afirmat premierul Tudose, într-o conferință de presă comună cu omologul său Boiko Borisov.