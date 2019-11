Tudose vrea să îl gonească pe Ponta din Pro România

Europarlamentarul Mihai Tudose îi sugerează preşedintelui Pro România, Victor Ponta, să îşi asume eşecul negocierilor pe care le-a purtat în ultima perioadă şi să demisioneze de la conducerea formaţiunii politice.

CE SPUNE TUDOSE



"În condiţiile în care toooooate 'negocierile' duse de Victor în ultimul timp (absolut toate fiind făcute fără girul unui for statutar) au eşuat, în condiţiile în care eşti foarte deranjat că nici cei mai apropiaţi colegi din conducerea Pro România nu îţi împărtăşesc 'strategiile'... nu ai vrea tu, Victor, ca în loc să ameninţi tu cu excluderi şi schimbări de preşedinţi de organizaţii, de excluderi de membri fondatori şi oameni ce au contribuit decisiv la ceea ce e astăzi partidul... nu ai vrea tu, Victor, să-ţi dai tu demisia? Ca să nu te mai deranjăm...", a scris Tudose marţi, pe Facebook.

"Şcoala lui Dragnea... Adică: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de trădare, înfierat, desfiinţat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut şi ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu 'părerea' liderului-unic-şi-absolut-care-numai-el-are-soluţii-bune. Nici eu şi nici colegii mei nu am încălcat nicio hotărâre a unei structuri statutare de conducere. Nu aveam cum, fiindcă acestea, structurile statutare în care trebuiau luate deciziile în aceste momente,... nu au fost convocate. Am avut în schimb, ca reper absolut, opinia liderului... Care acum spune public că dă afară fondatorii partidului (care ocupă şi primele poziţii de conducere în partid). Dragnea l-a exclus din PSD pe secretarul general Marian Neacşu acuzându-l că negociază cu Orban... (acuzaţie nefondată, nedovedită, de un ridicol extrem). Nu cumva vi se pare că se repetă scenariul... Pe mine m-a acuzat acum VVP de acelaşi lucru... şi ieri era revoltat că eu am plecat de la guvern de frica lui Dragnea!!! El a plecat de la partid şi de la guvern pe Facebook... şi încă nu ne-a spus de frica cui...", a mai scris Tudose.

CE SPUNE PONTA



Preşedintele Pro România, Victor Ponta, i-a reproşat luni lui Mihai Tudose că "a descoperit grija faţă de guvernare", după ce acesta din urmă a adresat un apel către colegii săi de partid, dar şi din alte formaţiuni politice parlamentare, să voteze Cabinetul Orban. "Dacă vă puneaţi întrebarea cine este 'negociatorul' cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda în timpul săptămânii să plece înapoi la PSD şi cu Ludovic Orban în weekend să votăm cu PNL! Cel pentru care am muncit toţi să ajungă la Parlamentul European şi care ne-a minţit în faţă pe toţi că nu merge, doar candidează să ajute lista! Cel pentru care am cedat mandatul meu câştigat pe lista Pro România! E bine că măcar separăm apele, dar este greşeala mea că am lăsat de la mine să treacă toate trădările şi ticăloşiile la adresa noastră! Mergem mai departe - mai puţini dar fără vânzători! Mihai Tudose a descoperit acum grija faţă de guvernare - tocmai el care a fugit de la Guvern de frica lui Dragnea şi l-a lăsat pe premierul Japoniei singur prin Bucureşti! Şi tocmai el care a zis că rămâne alături de noi să lupte în Parlamentul României şi a plecat imediat la Bruxelles pentru cinci ani cu voturile noastre", a scris Ponta, pe Facebook.