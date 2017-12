Compania TUI Nordic ar putea reîncepe să aducă turişti pe litoralul românesc în 2012, revenirea pe piaţa românească a reprezentanţei grupului german TUI în ţările scandinave fiind anunţată, iniţial, pentru 2010, respectiv 2011. TUI Nordic a anulat în 2006 programul turistic pentru România şi a decis să nu mai trimită turişti pe litoral, ca urmare a imaginii deficitare a acestei destinaţii pe plan extern. În cadrul întâlnirii de la Munchen, reprezentanţii MDRT şi cei ai TUI au mai discutat despre introducerea produsului balnear şi de welness românesc în oferta TUI Vital, ofertă care ar putea fi preluată atât de divizia Germania, cât şi de divizia Scandinavia, a treia piaţă consumatoare de produse de turism de sănătate din Europa. Operatorul german ITS, marcă a concernului REWE, şi-a anunţat intenţia de a introduce Delta Dunării în programul oferit turiştilor germani. MDRT şi-a extins colaborarea cu compania germană pe segmentul călătoriilor în oraşe, prin includerea de noi hoteluri în cataloagele sale, datorită creşterii cererii cu 20% în ultimul an. Din 2011, România va fi prezentă şi în cataloagele turoperatorului FTI (Frosch Touristik International), în 20 de pagini care vor conţine oferte turistice pentru litoral, călătorii în oraşe, precum şi circuite culturale şi individuale. La începutul lunii decembrie a fost lansat, la Munchen, brandul turistic al României, în cadrul unui eveniment la care au participat, printre alţii, reprezentanţi pentru România ai concernelor turistice germane TUI, ITS, Dertour, ADAC Reisen, Messerschmidt Reisen şi FTI, şi ai unor companii aeriene. La eveniment au fost prezentate componentele brandului turistic al României, elementele de diferenţiere, rezultate ale studiilor efectuate pe piaţa germană, produsele cheie identificate şi identitatea vizuală. Totodată, în cadrul acestui eveniment a fost definitivat şi acordul de colaborare cu compania aeriană Air Berlin, care, începând din anul 2011, va opera curse charter din Nürnberg către Constanţa, cu zboruri colectoare din Düsseldorf, Berlin, Hamburg şi Viena.