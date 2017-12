Tulburările pervazive izolează copiii de mediul înconjurător

Medicii neuropsihiatri sînt îngrijoraţi de numărul destul de mare de cazuri de copii care suferă de tulburări pervazive de dezvoltare. “Unul din 150 de copii are o formă uşoară de tulburare pervazivă de dezvoltare. Ar fi foarte bine dacă părinţii care constată că cel mic nu vorbeşte pînă la un an şi jumătate, nu se dezvoltă la fel ca ceilalţi copii de vîrsta lui, nu se joacă cu jucăriile, nu reacţionează la diferiţi stimuli şi observă o întîrziere a controlului sfincterian, s-ar prezenta la medic”, a declarat dr. Mihaela Mătărîngă, medic neuropsihiatru. Specialiştii susţin că micuţii care au astfel de simptome suferă de o formă uşoară de autism. Dacă pînă de curînd copiii care aveau acest tip de tulburare pervazivă de dezvoltare nu aveau şanse de vindecare, medicii susţin că situaţia s-a schimbat. “În ultima perioadă am făcut un stagiu în SUA şi am învăţat multe de la colegii mei americani. Am observat că în cazul acestei afecţiuni, dacă se urmează cu stricteţe un tratament medicamentos, copiii se recuperează, de cele mai multe ori, în proporţie de 100%”, a declarat dr. Mihaela Mătărîngă. Specialiştii spun că este destul de greu de precizat cu exactitate cîţi dintre copii suferă de acest tip de afecţiuni, pentru că simptomele nu sînt extrem de evidente şi pentru că foarte puţini părinţi merg la medic.