Tulceanca Loredana Ciubotaru reprezintă Dobrogea la Festivalul Mamaia 2009

„Mamaia caută o vedetă”, îndrăgita emisiune-concurs de la Neptun TV, care a adus, timp de trei luni, în fiecare duminică seară, divertismentul, spiritul de competiţie şi talentul în casele a numeroşi telespectatori, a ajuns la final. La ultima ediţie, difuzată ieri seară, de la ora 20.30, publicul telespectator a aflat cine este fericitul cîştigător al competiţiei, cel care va ajunge, anul acesta, pe scena celui mai important eveniment muzical al verii, Festivalul Naţional de Muzică Uşoară Mamaia, unde va reprezenta zona Dobrogei. Învingătorul a fost ales de juriu din rîndul celor cinci finalişti ai emisiunii, Loredana Ciubotaru, Adriana Bungiu, Georgiana Rusu, Alexandra Stan şi Nicolae Morărescu. Gazda emisiunii „Mamaia caută o vedetă” a fost Gabriela, prezenţă agreabilă şi carismatică pe micul ecran, precum şi cea mai înfocată susţinătoare a concurenţilor.

După trei luni de repetiţii intense, lacrimi, dezamăgiri şi speranţe, competiţia a fost cîştigată de Loredana Ciubotaru, o tînără în vîrstă de 18 ani, care s-a născut la Tulcea. Tînăra cîntă de la vîrsta de opt ani, în clasa a IV-a fiind remarcată de învăţătoare, în timpul unei serbări. De-a lungul timpului, Loredana a colaborat cu artişti consacraţi din România, precum Ionuţ Dolănescu şi Maria Ciobanu, alături de care a cîntat în Cipru, dar şi cu trupa „Alb Negru”. „Mă simt foarte bine, sînt foarte bucuroasă că am cîştigat cel mai important premiu din viaţa mea, iar pe lîngă acesta, am căpătat şi experienţă. Am învăţat foarte multe lucruri de la aceşti oameni importanţi (n.r. profesorii de canto, coregrafie şi juriu), care ne-au spus ce este bine şi ce nu. Este foarte important să primeşti un imbold din partea oamenilor care au experienţă şi care ştiu ce înseamnă muzica”, a spus, cu emoţie şi lacrimi în ochi, Loredana Ciubotaru. Aceasta a adăugat: „Mihai Trăistariu a fost cel care m-a ajutat foarte mult în acest concurs, pentru că eu nici nu visam să cînt vreodată unele piese pe care le-am interpretat în concurs, din cauză că nu aveam încredere în mine. Cele trei luni au fost grele, am muncit foarte mult, eu stau în Tulcea, am venit mereu la repetiţii, la emisiuni, dar asta nu a contat, premiul acesta a compensat toată munca şi tot efortul. Mihai Trăstariu m-a ajutat enorm, iar domnul Călin Hanţiu m-a învăţat să dansez, eu nu dansam pînă la concurs, am descoperit o altă latură de a mea”.

Pe parcursul celor trei luni, cît a durat emisiunea-concurs „Mamaia caută o vedetă”, concurenţii au fost pregătiţi, din punct de vedere vocal, de Mihai Trăistariu şi Traian Broască, iar din punct de vedere coregrafic, de Călin Hanţiu. Alături de aceşti tineri talentaţi şi ambiţioşi s-au aflat, însă, şi componenţii juriului: Mădălin Voicu (preşedinte), Corina Chiriac şi Viorel Gavrilă, muzicieni de valoare care au făcut departajarea între concurenţi cu obiectivitate şi totodată, le-au oferit acestora sfaturi preţioase pentru viitoarea carieră muzicală. „Aceşti copii au plecat mai timid în ascensiunea lor, dar spre final, chiar au dobîndit anumite lucruri foarte importante pentru scenă şi au început să le arate. Deja, o parte dintre ei arată a cîntăreţi profesionişti şi eu sper să îi regăsim la cele mai importante competiţii din ţară, pentru că e păcat să nu continue, dacă şi-au început cariera atît de furtunos”, a precizat Viorel Gavrilă. Compozitorul a ţinut să îi dea şi un ultim sfat Loredanei Ciubotaru, cîştigătoarea emisiunii „Mamaia caută o vedetă”: „Tînăra care a cîştigat trofeul Mamaia caută o vedetă este o voce de mare viitor şi dacă va persevera în această profesie, cu siguranţă va fi una dintre vedetele muzicii noastre uşoare. Pentru a reuşi, trebuie să fie foarte serioasă, să muncească mult şi să cînte aşa cum o face acum, şi cu sufletul”.

„Mamaia caută o vedetă“ este un proiect iniţiat de Televiziunea Neptun, partener fiind Consiliul Judeţean Constanţa, prin Direcţia de Cultură. Chiar dacă emisiunea-concurs a ajuns la final, din luna mai se va lansa o nouă provocare pentru tinerele talente care îşi doresc să participe la Festivalul de Muzică Uşoară Mamaia: caravana „Mamaia caută o vedetă”, care va ajunge în oraşele din întreaga ţară.