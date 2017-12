Tulcenii donează sânge pentru victimele tragediei din clubul Colectiv

Mai mulți tulceni s-au prezentat, luni dimineața, la Centrul de transfuzii sanguine, conducerea instituției statului atrăgând atenția că tinerii care au suferit arsuri în timpul tragediei din clubul bucureștean "Colectiv" vor avea nevoie de sânge în următoarele cinci luni.

"Consider că pot să ajut donând sânge și bani în conturile bancare deschise pentru familiile victimelor. A fost o tragedie, iar eu chiar am ținut doliu", a declarat pentru AGERPRES Mădălina C., în vârstă de 37 de ani, care s-a prezentat, luni, la Centrul de transfuzii sanguine din municipiul Tulcea