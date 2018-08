Tulpini care ne influenţează viaţa!

Conform principiilor tradiţionale Feng Shui, viaţa noastră este guvernată de 5 elemente, care ne influenţează atât stilul de viaţă, cât mai ales personalitatea şi uneori circumstanţele în care ne regăsim. Astfel, conform metafizicii chineze, qi-ul nostru este influenţat de: Lemn, Foc, Pământ, Metalul şi Apă, această filosofie fiind preluată aproximativ şi în celebrul desen animat al copilăriei generaţiei anilor 1990, Captain Planet.

În opinia cunoscutului expert în Feng Shui, Georgiana Văsuian, fiecarui element îi corespunde caracteristici, numite şi Tulpini Celeste. “În funcţie de tulpina celestă, putem trage anumite concluzii despre calităţile persoanei analizate. Aşa cum horoscopul european se ocupă de animalele zodiacale, în horoscopul chinez folosim tulpinile celeste. Cele 5 elemente feng shui yin şi yang, le corespund tipurile de personalitate”, explică expertul în Feng Shui, Georgiana Văsuian.

Cum se decodează Tulpinile Celeste?

1. Lemnul Yang. „Acesta este comparat cu un copac, drept, puternic şi greu de îndoit. Cei care sunt reprezentaţi de această tulpină celestă, sunt oamenii cu principii puternice, pe care nu sunt dispuse să le abandoneze, foarte încăpăţânaţi”, este de părere specialistul în Feng Shui.

2. Lemnul Yin. „Acest semn este asociat cu floarea, iar cei născuţi sub acesta sunt mult mai flexibili şi se adaptează cu uşurinţă la mediul în care trăiesc. De asemenea, sunt persoane rafinate, blânde, agreabile, iubitoare de rafinament şi frumuseţe”, explică Georgiana Văsuian.

3. Focul Yang. “Este comparat cu soarele, iar persoanele caracterizate de acest semn au personalitatea fierbinte, au inima mereu aprinsă, mintea deschisă şi sunt foarte corecţi. Uneori au un temperament exploziv, nu acumulează mânie. Focul Yang este cel mai generos dintre toate elementele , le place foarte mult să ofere”, spune expertul Feng Shui.

4. Focul Yin. “Este comparat cu o lumânare, flacăra acesteia fiind instabilă şi agitată. Cei născuţi sub acest semn sunt mai sensibili, mai emotivi. În acelaşi timp, sunt foarte deştepţi şi ironici”, consideră specialistul în Feng Shui, Georgiana Văsuian.

5. Pământul Yang. “Acest semn este comparat cu muntele, oameni caracterizaţi de Pământul Yang fiind stabili, mai fermi sau, cum obişnuim noi românii să spunem, mai cu picioarele pe pământ. De asemenea, sunt persoane de încredere, dar destul de încăpăţânate şi inflexibile, sunt obsedaţi de curăţenie, sunt de cuvânt, le place să trăiască simplu”, explică specialistul.

6. Pământul Yin. “Este comparat cu solul şi grădina. Persoanele născute în acest semn sunt pline de graţie, moderate, cu înclinaţii intelectuale. Sunt persoane suple şi mult mai flexibile, împăciuitoare şi paşnice”, continuă specialistul.

7. Metal Yang. “Acest semn reprezintă sabia sau eroul. Persoanele născute în acest sens sunt caracterizate ca având simţul dreptăţii şi al loialităţii. De asemenea, nu le plac injustiţiile, sunt direcţi, tăioşi şi sunt capabili să depăşească obstacole şi dificultăţi”, spune Georgiana Văsuian.

8. Metal Yin. “Este comparat cu bijuteria sau pumnalul. Persoanele care sunt caracterizate de acest semn au trăsături plăcute, moderaţi şi plini de graţie. Totodată, sunt carismatici şi atrag uşor atenţia altor persoane”, explică expertul în Feng Shui.

9. Apa Yang. “Reprezintă oceanul, iar oamenii născuţi sub acest semn sunt plini de forţă, foarte energici şi foarte deştepţi. Îşi impun părerile proprii celor din jur, uneori sunt impulsivi, dar în cele mai multe cazuri sunt iubitori de libertate şi ştiu să soluţioneze foarte bine problemele”, consideră expertul.

10. Apa Yin. “Reprezintă picătura de rouă. Oamenii născuţi sub acest semn sunt răbdători, smeriţi, se adaptează cu uşurinţă la părerile celorlalţi, sunt toleranţi şi iertători. De asemenea, sunt cei mai umili dintre toate cele 10 semne conchide expertul în Feng Shui, Georgiana Văsuian.

Georgiana Văsuian a absolvit cursurile de Feng Shui Traditional, Four Pillars of Destiny şi Feng Shui and Four Pillars of Destiny Advanced Class din Bucureşti, la Şcoala Raymond Lo, cursurile fiind recunoscute la nivel internaţional şi de Asociaţia Internaţională de Feng Shui (IFSA).