Tumoare extrem de rară, extirpată cu succes

Medicii Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) au încheiat, ieri, cu succes, după patru ore, operaţia de extirpare a unei tumori maligne extrem de rare, de patru cazuri la un milion de locuitori, unui bărbat de 65 de ani. Şeful ICUTR Cluj, Mihai Lucan, a declarat că a fost scoasă în timpul intervenţiei o mare parte din vena cavă, afectată de tumoare, dar aceasta nu a putut fi înlocuită. “Pacientul rămâne intubat, sub observaţie. A fost o intervenţie extraordinar de grea, iar din cauza tumorii extinse am fost nevoiţi să scoatem o parte din rinichiul drept al pacientului. Am scos şi o porţiune mare din vena cavă, dar nu am putut să o înlocuim, astfel că am găsit o soluţie colaterală pentru porţiunea scoasă, în vederea bunei funcţionări, în continuare, a organismului. Am reuşit să scoatem şi tumoarea”, a spus dr. Lucan.