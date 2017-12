Tunul Guvernului Tăriceanu, desecretizat

Victoria României la Haga a scos la iveală ceea ce se profilează drept unul dintre cele mai mari tunuri din istoria recentă a României. Oficialităţile române se pregăteau să deschidă sticlele de şampanie pentru a sărbători victoria pe care o aşteptau de 42 de ani cînd reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) anunţau că, de fapt, primul cîştigător al acestui proces cu Ucraina este firma concesionară a zonelor de exploatare. Mai exact, preşedintele Traian Băsescu, premierul Emil Boc şi miniştrii din cabinetul său au aflat că Guvernul Tăriceanu concesionase deja exploatarea acestor resurse, pentru 30 de ani, unei firme canadiene, Sterling Resources, reprezentată în România de Midia Resources. Intersant este faptul că Midia Resources are un capital social de 200 de lei, sediul într-un apartament de bloc, niciun angajat şi nici cifră de afaceri. Contractul de concesiune fusese încheiat în 2007 între această firmă şi ANRM, iar în ultimele sale zile la Palatul Victoria, în noiembrie 2008, Cabinetul Tăriceanu îl confirma printr-o hotărîre de guvern, cu anexe secrete, nesemnată însă nici de ministrul Justiţiei, nici de cel al Finanţelor. Lipsa semnăturii lui Predoiu ridică un mare semn de întrebare, mai ales că el a fost preferatul lui Traian Băsescu în noul Guvern, în care PNL nu se regăseşte. În numai 24 de ore de la aflarea veştii despre acest dubios contract de concesiune, a apărut şi numele celui mai probabil beneficiar, bănuit de toată lumea chiar de la bun început. Sterling Resources a avut un parteneriat cu Rompetrol, firma mamut abia vîndută de Dinu Patriciu. Mai mult, reprezentantul Midia Resources, Nicolae Vidu, este administrator al firmei Rompetrol Well Services, care-i aparţine în continuare lui Dinu Patriciu. Cîtă coincidenţă!!! Premierul Boc a dispus desecretizarea anexelor care ar putea conţine o mulţime de alte surprize şocante. Acest lucru s-a şi întîmplat chiar ieri, Boc anunţînd desecretizarea actului adiţional la contractul dintre ANRM şi Sterling, precizînd că a fost obţinut acordul companiei canadiene pentru prezentarea datelor din document. El a arătat că textul contractului prevede că în porţiunile din cadrul perimetrelor XIII Pelican şi XV Midia, situate în zona platoului continental al Mării Negre aflat în curs de delimitare între România şi Ucraina, titularul, respectiv Sterling Resources, va executa doar operaţiuni petroliere de explorare pînă la data hotărîrii finale şi irevocabile a Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) de la Haga. După pronunţarea definitivă şi irevocabilă a deciziei CIJ, Sterling Resources are dreptul de a executa operaţiuni petroliere de exploatare. \"Urmează să facem o suprapunere de suprafeţe, să vedem exact dacă au fost mărite suprafeţele prin acest contract faţă de cele existente, ce suprafaţă din cea trimisă spre exploatare face parte din cea cîştigată de România la Haga. În al doilea rînd, vom analiza sub aspect legal modalitatea prin care un contract de explorare şi împărţire a producţiei a fost transformat în contract de acord petrolier şi de concesiune. Vom studia tot cadrul legal şi, de asemenea, vom analiza şi oportunitatea realizării unui asemenea demers din perspectiva consecinţelor economice şi a evaluării pentru bugetul de stat\", a spus Boc.

Vidu-omul de legătură dintre Rompetrol şi Sterling resources

Fostul premier, Călin Popescu Tăriceanu, este în continuare la faza de negare, încercînd să diminueze importanţa contractului şi să îndepărteze orice suspiciuni ce ar putea face legătura între el şi Dinu Patriciu. De fapt, în acest moment, contractul cu Midia Resources pare un cadou gras primit de Patriciu de la Călin Popescu Tăriceanu, un cadou pe măsura prieteniei dintre cei doi. Niculae Vidu este românul care apare în posturi de conducere în două firme care au afaceri cu petrol la Marea Neagră, fiind atît administrator al Rompetrol Well Services SA cît şi director general adjunct al reprezentanţei în Bucureşti al Sterling Resources Limited. Reprezentanţii Sterling Resources susţin că la data semnării actului adiţional la acordul petrolier încheiat între companie şi Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) nu putea fi anticipată decizia Curţii Internaţionale de Justiţie de la Haga în diferendul dintre România şi Ucraina. Compania menţionează că a investit, din 1992 pînă în prezent, 130 milioane dolari în perimetrele Pelican şi Delta, pe care le-a adjudecat în urma unei licitaţii internaţionale, iar dacă în aceste două arii va găsi resurse energetice sînt necesare investiţii de 450 milioane dolari. Revenind la Vidu, după ce miercuri seară a fost dezvăluit numele său, acesta a decis ieri să-şi dea demisia din funcţia de administrator al Rompetrol Well Services, pentru a elimina speculaţiile privind legătura Rompetrol-Sterling Resources/Midia Resources. Dinu Patriciu nu a ezitat nici el să reacţioneze, afirmînd: „Asistăm la o manipulare politică, ce urmăreşte discreditarea mea“. Directorul general al grupului Rompetrol, Dinu Patriciu, susţine că nici Rompetrol şi nici el personal nu au vreo legătură cu perimetrele din Marea Neagră. El susţine că multe persoane \"îşi dau cu părerea despre situaţia perimetrelor din Marea Neagră\", dar foarte puţini iau în considerare părerea specialiştilor în domeniu, care spun că cifrele privind potenţialul platformei continentale sînt exagerate, iar costurile de explorare/exploatare sînt foarte ridicate, de ordinul zecilor şi chiar sutelor de milioane de dolari.